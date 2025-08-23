fechar
São Bernardo x Náutico ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações

Os dois times já estão classificados para o Quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro e duelam pela penúltima rodada da primeira fase

Por Davi Saboya Publicado em 23/08/2025 às 10:27
Patrick Allan e Bruno Mezenga em comemoração de gol pelo Náutico
Patrick Allan e Bruno Mezenga em comemoração de gol pelo Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

O Náutico visita o São Bernardo, neste domingo (24), às 19h (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, em São Paulo. O duelo é válido pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ambos os times já estão classificados para o Quadrangular Final, assim como Caxias, Ponte Preta e Londrina.

Na última rodada, o Náutico venceu por 1x0 sobre o Anápolis, nos Aflitos. Assim, o Timbu conquistou a classificação antecipada, ampliou a invencibilidade para 10 jogos e ainda aumentou o número de jogos sem sofrer gols para oito.

Mudança na data e horário

O voo que iria levar a delegação do Náutico para São Paulo, na manhã da última sexta-feira, teve um problema técnico e não decolou do Recife no horário previsto. Assim, a delegação alvirrubra só conseguiu embarcar à noite e chegou na capital paulista no início da madrugada.

Diante da mudança na logística, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitou o pedido do Náutico para alterar a data e horário do jogo contra o São Bernardo.

Desfalque no gol do Náutico

O técnico Hélio dos Anjos não contará com o goleiro Muriel para a próxima partida. Ele foi diagnosticado com uma lesão grau na coxa e será substituído pelo reserva Wellerson. Assim, o arqueiro se junta no departamento médico ao atacante Paulo Sérgio, que segue em recuperação da contusão da coxa.

Além deles, Mateus Silva continuam na transição física. Como o Náutico já está classificado, a comissão técnica decidiu poupar o defensor de mais um duelo.

Por outro lado, o zagueiro Carlinhos e os volantes Auremir e Marco Antônio estão de volta. Eles cumpriram suspensão na última rodada - a vitória sobre o Anápolis.

Reforço disponível

Para a partida contra o São Bernardo, o Náutico terá à disposição o atacante Samuel Otusanya. A volta do nigeriano foi oficializado nesta semana e o jogador já está regularizado.

Na última entrevista coletiva, Hélio dos Anjos não escondeu a felicidade de contar com o reforço. Ele rasgou elogiou ao estilo de jogo do atacante, que pode atuar pelos lados ou como centroavante.

"Ele é um jogador de uma intensidade sensacional. No treino, nós fizemos um trabalho de transição e Kevin e Bolt que puxavam o Sam e, realmente, é o que eu gosto. Agora, vamos padronizar, colocar aquela estrutura. Me falaram que ele está muito feliz. Tecnicamente é um jogador que pode evoluir muito, mas que vai ser muito útil", comentou o treinador.

Adversário

O São Bernardo vem de uma derrota por 3x0 para o Figueirense em casa. Apesar do resultado negativo, o time paulista conseguiu conquistar a classificação antecipada.

No ataque, time paulista possui um velho conhecido do futebol pernambucano. Trata-se do atacante Felipe Azevedo, ex-Sport.

Onde assistir São Bernardo x Náutico ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para mais um jogo do Náutico na Série C. Alexandre Costa narra a partida, com reportagens e comentários de Leonardo Bóris e Marcelo Araújo no plantão esportivo.

Na telinha, a partida terá transmissão na TV aberta pela Band. Além disso, o jogo será exibido pelo Sporty Net no Youtube e ainda no pay-per-view.

Ficha do jogo

São Bernardo

Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Augusto, Pará; Romisson, Dudu Miraíma, João Paulo; Pedro Felipe, Rodolfo, Felipe Azevedo.

Técnico: Ricardo Catalá.

Náutico

Wellerson; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga.

Técnico: Hélio dos Anjos.

  • Local: estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo-SP.
  • Horário: 19h (de Brasília).
  • Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES).
  • Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Arthur Pancieri Pires (ambos do ES).
  • Onde assistir: Band (TV aberta) e SPortyNey (Youtube e pay-per-view).

