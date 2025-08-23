São Bernardo x Náutico ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações
Os dois times já estão classificados para o Quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro e duelam pela penúltima rodada da primeira fase
O Náutico visita o São Bernardo, neste domingo (24), às 19h (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, em São Paulo. O duelo é válido pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ambos os times já estão classificados para o Quadrangular Final, assim como Caxias, Ponte Preta e Londrina.
Na última rodada, o Náutico venceu por 1x0 sobre o Anápolis, nos Aflitos. Assim, o Timbu conquistou a classificação antecipada, ampliou a invencibilidade para 10 jogos e ainda aumentou o número de jogos sem sofrer gols para oito.
Mudança na data e horário
O voo que iria levar a delegação do Náutico para São Paulo, na manhã da última sexta-feira, teve um problema técnico e não decolou do Recife no horário previsto. Assim, a delegação alvirrubra só conseguiu embarcar à noite e chegou na capital paulista no início da madrugada.
Diante da mudança na logística, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitou o pedido do Náutico para alterar a data e horário do jogo contra o São Bernardo.
Desfalque no gol do Náutico
O técnico Hélio dos Anjos não contará com o goleiro Muriel para a próxima partida. Ele foi diagnosticado com uma lesão grau na coxa e será substituído pelo reserva Wellerson. Assim, o arqueiro se junta no departamento médico ao atacante Paulo Sérgio, que segue em recuperação da contusão da coxa.
Além deles, Mateus Silva continuam na transição física. Como o Náutico já está classificado, a comissão técnica decidiu poupar o defensor de mais um duelo.
Por outro lado, o zagueiro Carlinhos e os volantes Auremir e Marco Antônio estão de volta. Eles cumpriram suspensão na última rodada - a vitória sobre o Anápolis.
Reforço disponível
Para a partida contra o São Bernardo, o Náutico terá à disposição o atacante Samuel Otusanya. A volta do nigeriano foi oficializado nesta semana e o jogador já está regularizado.
Na última entrevista coletiva, Hélio dos Anjos não escondeu a felicidade de contar com o reforço. Ele rasgou elogiou ao estilo de jogo do atacante, que pode atuar pelos lados ou como centroavante.
"Ele é um jogador de uma intensidade sensacional. No treino, nós fizemos um trabalho de transição e Kevin e Bolt que puxavam o Sam e, realmente, é o que eu gosto. Agora, vamos padronizar, colocar aquela estrutura. Me falaram que ele está muito feliz. Tecnicamente é um jogador que pode evoluir muito, mas que vai ser muito útil", comentou o treinador.
Adversário
O São Bernardo vem de uma derrota por 3x0 para o Figueirense em casa. Apesar do resultado negativo, o time paulista conseguiu conquistar a classificação antecipada.
No ataque, time paulista possui um velho conhecido do futebol pernambucano. Trata-se do atacante Felipe Azevedo, ex-Sport.
Onde assistir São Bernardo x Náutico ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para mais um jogo do Náutico na Série C. Alexandre Costa narra a partida, com reportagens e comentários de Leonardo Bóris e Marcelo Araújo no plantão esportivo.
Na telinha, a partida terá transmissão na TV aberta pela Band. Além disso, o jogo será exibido pelo Sporty Net no Youtube e ainda no pay-per-view.
Ficha do jogo
São Bernardo
Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Augusto, Pará; Romisson, Dudu Miraíma, João Paulo; Pedro Felipe, Rodolfo, Felipe Azevedo.
Técnico: Ricardo Catalá.
Náutico
Wellerson; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga.
Técnico: Hélio dos Anjos.
- Local: estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo-SP.
- Horário: 19h (de Brasília).
- Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES).
- Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Arthur Pancieri Pires (ambos do ES).
- Onde assistir: Band (TV aberta) e SPortyNey (Youtube e pay-per-view).