Classificação da Série C: Veja quem enfrenta quem no quadrangular do acesso
Após jogos desta segunda-feira (25), restará apenas uma rodada para o fim da primeira fase; veja tabela atualizada e os caminhos até o acesso
A primeira fase da Série C 2025 vai chegando ao fim! Depois dos dois últimos jogos da 18ª rodada, que acontecem na noite desta segunda-feira (25), restará apenas uma rodada.
Até o momento, já conhecemos cinco dos oito times que disputarão o quadrangular do acesso.
Caxias, Náutico, Ponte Preta, Londrina e São Bernardo já estão garantido na briga pelas quatro vagas para a Série B 2026, restando três vagas em disputa envolvendo um total de 10 times, indo do Brusque, 6° colocado com 73,5% de chances de classificação, até o Maringá, 12° com 0,5%.
Classificação da Série C 2025
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1. Caxias
|37
|18
|12
|1
|5
|26
|18
|8
|2. Náutico
|33
|18
|9
|6
|3
|22
|15
|7
|3. Ponte Preta
|30
|17
|9
|3
|5
|17
|15
|2
|4. Londrina
|30
|18
|8
|6
|4
|27
|18
|9
|5. São Bernardo
|30
|18
|8
|6
|4
|19
|13
|6
|6. Brusque
|25
|18
|7
|4
|7
|18
|17
|1
|7. Ituano
|24
|18
|6
|6
|6
|19
|21
|-2
|8. Floresta
|24
|18
|6
|6
|6
|13
|15
|-2
|9. Botafogo-PB
|23
|18
|5
|7
|6
|22
|19
|3
|10. Confiança
|23
|17
|6
|5
|6
|20
|21
|-1
|11. Guarani
|23
|17
|6
|5
|6
|18
|17
|1
|12. Figueirense
|23
|18
|5
|8
|5
|21
|17
|4
|13. Ypiranga
|22
|18
|6
|4
|8
|16
|21
|-5
|14. CSA
|22
|17
|5
|7
|5
|19
|20
|-1
|15. Maringá
|22
|18
|4
|10
|4
|23
|24
|-1
|16. Anápolis
|20
|18
|4
|8
|6
|14
|19
|-5
|17. Itabaiana
|19
|18
|4
|7
|7
|15
|20
|-5
|18. ABC
|18
|18
|2
|12
|4
|20
|24
|-4
|19. Retrô
|14
|18
|3
|5
|10
|21
|34
|-13
|20. Tombense
|13
|18
|2
|7
|9
|21
|30
|-9
Chaveamento do quadrangular do acesso
O chaveamento será definido pela classificação final da primeira fase, prevendo os seguintes cruzamentos:
Grupo A
- 1° colocado
- 4° colocado
- 5° colocado
- 8° colocado
Grupo B
- 2° colocado
- 3° colocado
- 6° colocado
- 7° colocado
Resultados da 18ª rodada
Jogos encerrados:
- Ituano 2 x 1 Ypiranga
- Caxias 0 x 1 Brusque
- Figueirense 1 x 0 Floresta
- Londrina 1 x 1 Anápolis
- Itabaiana 2 x 2 Maringá
- Retrô 1 x 1 ABC
- Botafogo-PB 1 x 0 Tombense
- São Bernardo 1 x 1Náutico
Segunda-feira (11/08)
- 19h30 - Guarani x Confiança
- 19h30 - CSA x Ponte Preta
E se a primeira fase da Série C acabasse hoje?
Considerando a classificação atual, estes seriam os dois quadrangulares do acesso:
Grupo A
- Caxias
- Londrina
- São Bernardo
- Floresta
Grupo B
- Náutico
- Ponte Preta
- Brusque
- Ituano