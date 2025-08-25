fechar
Serie C | Notícia

Classificação da Série C: Veja quem enfrenta quem no quadrangular do acesso

Após jogos desta segunda-feira (25), restará apenas uma rodada para o fim da primeira fase; veja tabela atualizada e os caminhos até o acesso

Por Victor Peixoto Publicado em 25/08/2025 às 14:55
Patrick Allan e Bruno Mezenga em comemoração de gol pelo Náutico
Patrick Allan e Bruno Mezenga em comemoração de gol pelo Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

A primeira fase da Série C 2025 vai chegando ao fim! Depois dos dois últimos jogos da 18ª rodada, que acontecem na noite desta segunda-feira (25), restará apenas uma rodada.

Até o momento, já conhecemos cinco dos oito times que disputarão o quadrangular do acesso. 

Caxias, Náutico, Ponte Preta, Londrina e São Bernardo já estão garantido na briga pelas quatro vagas para a Série B 2026, restando três vagas em disputa envolvendo um total de 10 times, indo do Brusque, 6° colocado com 73,5% de chances de classificação, até o Maringá, 12° com 0,5%.

Classificação da Série C 2025

Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG
1. Caxias 37 18 12 1 5 26 18 8
2. Náutico 33 18 9 6 3 22 15 7
3. Ponte Preta 30 17 9 3 5 17 15 2
4. Londrina 30 18 8 6 4 27 18 9
5. São Bernardo 30 18 8 6 4 19 13 6
6. Brusque 25 18 7 4 7 18 17 1
7. Ituano 24 18 6 6 6 19 21 -2
8. Floresta 24 18 6 6 6 13 15 -2
9. Botafogo-PB 23 18 5 7 6 22 19 3
10. Confiança 23 17 6 5 6 20 21 -1
11. Guarani 23 17 6 5 6 18 17 1
12. Figueirense 23 18 5 8 5 21 17 4
13. Ypiranga 22 18 6 4 8 16 21 -5
14. CSA 22 17 5 7 5 19 20 -1
15. Maringá 22 18 4 10 4 23 24 -1
16. Anápolis 20 18 4 8 6 14 19 -5
17. Itabaiana 19 18 4 7 7 15 20 -5
18. ABC 18 18 2 12 4 20 24 -4
19. Retrô 14 18 3 5 10 21 34 -13
20. Tombense 13 18 2 7 9 21 30 -9

Chaveamento do quadrangular do acesso

O chaveamento será definido pela classificação final da primeira fase, prevendo os seguintes cruzamentos:

Grupo A

  • 1° colocado 
  • 4° colocado
  • 5° colocado 
  • 8° colocado 

Grupo B

  • 2° colocado 
  • 3° colocado 
  • 6° colocado
  • 7° colocado

Resultados da 18ª rodada

Jogos encerrados:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Ituano 2 x 1 Ypiranga
  • Caxias 0 x 1 Brusque
  • Figueirense 1 x 0 Floresta
  • Londrina 1 x 1 Anápolis
  • Itabaiana 2 x 2 Maringá
  • Retrô 1 x 1 ABC
  • Botafogo-PB 1 x 0 Tombense
  • São Bernardo 1 x 1Náutico

Segunda-feira (11/08)

  • 19h30 - Guarani x Confiança
  • 19h30 - CSA x Ponte Preta

E se a primeira fase da Série C acabasse hoje?

Considerando a classificação atual, estes seriam os dois quadrangulares do acesso:

Grupo A

  • Caxias
  • Londrina
  • São Bernardo
  • Floresta

Grupo B

  • Náutico
  • Ponte Preta
  • Brusque
  • Ituano

Leia também

Chaveamento da Série C: Veja possíveis adversários do Náutico na próxima fase
Série C

Chaveamento da Série C: Veja possíveis adversários do Náutico na próxima fase
Náutico sai atrás contra o São Bernardo, mas busca empate e mantém vice-liderança e invencibilidade na Série C
Náutico

Náutico sai atrás contra o São Bernardo, mas busca empate e mantém vice-liderança e invencibilidade na Série C

Compartilhe

Tags