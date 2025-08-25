Classificação da Série C: Veja quem enfrenta quem no quadrangular do acesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após jogos desta segunda-feira (25), restará apenas uma rodada para o fim da primeira fase; veja tabela atualizada e os caminhos até o acesso

A primeira fase da Série C 2025 vai chegando ao fim! Depois dos dois últimos jogos da 18ª rodada, que acontecem na noite desta segunda-feira (25), restará apenas uma rodada.

Até o momento, já conhecemos cinco dos oito times que disputarão o quadrangular do acesso.

Caxias, Náutico, Ponte Preta, Londrina e São Bernardo já estão garantido na briga pelas quatro vagas para a Série B 2026, restando três vagas em disputa envolvendo um total de 10 times, indo do Brusque, 6° colocado com 73,5% de chances de classificação, até o Maringá, 12° com 0,5%.

Classificação da Série C 2025

Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1. Caxias 37 18 12 1 5 26 18 8 2. Náutico 33 18 9 6 3 22 15 7 3. Ponte Preta 30 17 9 3 5 17 15 2 4. Londrina 30 18 8 6 4 27 18 9 5. São Bernardo 30 18 8 6 4 19 13 6 6. Brusque 25 18 7 4 7 18 17 1 7. Ituano 24 18 6 6 6 19 21 -2 8. Floresta 24 18 6 6 6 13 15 -2 9. Botafogo-PB 23 18 5 7 6 22 19 3 10. Confiança 23 17 6 5 6 20 21 -1 11. Guarani 23 17 6 5 6 18 17 1 12. Figueirense 23 18 5 8 5 21 17 4 13. Ypiranga 22 18 6 4 8 16 21 -5 14. CSA 22 17 5 7 5 19 20 -1 15. Maringá 22 18 4 10 4 23 24 -1 16. Anápolis 20 18 4 8 6 14 19 -5 17. Itabaiana 19 18 4 7 7 15 20 -5 18. ABC 18 18 2 12 4 20 24 -4 19. Retrô 14 18 3 5 10 21 34 -13 20. Tombense 13 18 2 7 9 21 30 -9

Chaveamento do quadrangular do acesso

O chaveamento será definido pela classificação final da primeira fase, prevendo os seguintes cruzamentos:

Grupo A

1° colocado

4° colocado

5° colocado

8° colocado

Grupo B

2° colocado

3° colocado

6° colocado

7° colocado

Resultados da 18ª rodada

Jogos encerrados:

Ituano 2 x 1 Ypiranga

Caxias 0 x 1 Brusque

Figueirense 1 x 0 Floresta

Londrina 1 x 1 Anápolis

Itabaiana 2 x 2 Maringá

Retrô 1 x 1 ABC

Botafogo-PB 1 x 0 Tombense

São Bernardo 1 x 1Náutico

Segunda-feira (11/08)

19h30 - Guarani x Confiança

19h30 - CSA x Ponte Preta

E se a primeira fase da Série C acabasse hoje?

Considerando a classificação atual, estes seriam os dois quadrangulares do acesso:

Grupo A

Caxias

Londrina

São Bernardo

Floresta



Grupo B