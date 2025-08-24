Chaveamento Série C 2025: Times classificados e confrontos do quandrangular do acesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Oito equipes disputarão dois quadrangulares para definir os quatro times que subirão para a Série B de 2026; veja os caminhos até o acesso

A 18ª rodada da Série C 2025 se encerra na segunda-feira (25) com dois jogos às 19h30, horário de Brasília (Confiança x Guarani e CSA x Ponte Preta) e já conhecemos os primeiros times classificados para o quadrangular do acesso e, também, os primeiros rebaixados.

Os times classificados são: Caxias, Náutico, São Bernardo Ponte Preta e Londrina.

Já as equipes já rebaixadas são: Tombense e Retrô.

Para além de um lugar entre os oito primeiros, é importante, também, terminar no G4, um vez que, além de garantir um, supostamente, melhor chaveamento, as equipes que terminarem da 1ª a 4ª colocação terão o privilégio de disputar a última rodada do quadrangular em casa.

Chaveamento da Série C 2025

Os oito times classificados da primeira fase serão divididos em dois grupos de quatro equipes, um quadrangular, que será disputado em dois turnos (ida e volta) e no formato de pontos corridos.

O chaveamento será definido pela classificação final da primeira fase, prevendo os seguintes cruzamentos:

Grupo A

1° colocado

4° colocado

5° colocado

8° colocado

Grupo B

2° colocado

3° colocado

6° colocado

7° colocado

Resultados da 18ª rodada

Jogos encerrados:

Ituano 2 x 1 Ypiranga

Caxias 0 x 1 Brusque

Figueirense 1 x 0 Floresta

Londrina 1 x 1 Anápolis

Itabaiana 2 x 2 Maringá

Retrô 1 x 1 ABC

Botafogo-PB 1 x 0 Tombense

São Bernardo 1 x 1Náutico

Segunda-feira (11/08)

19h30 - Guarani x Confiança

19h30 - CSA x Ponte Preta

E se a primeira fase da Série C acabasse hoje?

Considerando a classificação atual, estes seriam os dois quadrangulares do acesso:

Grupo A

Caxias

Londrina

São Bernardo

Floresta



Grupo B

Náutico

Ponte Preta

Brusque

Ituano



Classificação da Série C 2025 (ATUALIZADO)