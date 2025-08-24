fechar
Chaveamento Série C 2025: Times classificados e confrontos do quandrangular do acesso

Oito equipes disputarão dois quadrangulares para definir os quatro times que subirão para a Série B de 2026; veja os caminhos até o acesso

Por Victor Peixoto Publicado em 24/08/2025 às 20:39 | Atualizado em 24/08/2025 às 21:28
A 18ª rodada da Série C 2025 se encerra na segunda-feira (25) com dois jogos às 19h30, horário de Brasília (Confiança x Guarani e CSA x Ponte Preta) e já conhecemos os primeiros times classificados para o quadrangular do acesso e, também, os primeiros rebaixados.

Os times classificados são: CaxiasNáuticoSão Bernardo Ponte Preta Londrina.

Já as equipes já rebaixadas são: Tombense Retrô.

Para além de um lugar entre os oito primeiros, é importante, também, terminar no G4, um vez que, além de garantir um, supostamente, melhor chaveamento, as equipes que terminarem da 1ª a 4ª colocação terão o privilégio de disputar a última rodada do quadrangular em casa.

Chaveamento da Série C 2025

Os oito times classificados da primeira fase serão divididos em dois grupos de quatro equipes, um quadrangular, que será disputado em dois turnos (ida e volta) e no formato de pontos corridos.

O chaveamento será definido pela classificação final da primeira fase, prevendo os seguintes cruzamentos:

Grupo A

  • 1° colocado 
  • 4° colocado
  • 5° colocado 
  • 8° colocado 

Grupo B

  • 2° colocado 
  • 3° colocado 
  • 6° colocado
  • 7° colocado

Resultados da 18ª rodada

Jogos encerrados:

  • Ituano 2 x 1 Ypiranga
  • Caxias 0 x 1 Brusque
  • Figueirense 1 x 0 Floresta
  • Londrina 1 x 1 Anápolis
  • Itabaiana 2 x 2 Maringá
  • Retrô 1 x 1 ABC
  • Botafogo-PB 1 x 0 Tombense
  • São Bernardo 1 x 1Náutico

Segunda-feira (11/08)

  • 19h30 - Guarani x Confiança
  • 19h30 - CSA x Ponte Preta

E se a primeira fase da Série C acabasse hoje?

Considerando a classificação atual, estes seriam os dois quadrangulares do acesso:

Grupo A

  • Caxias
  • Londrina
  • São Bernardo
  • Floresta

Grupo B

  • Náutico
  • Ponte Preta
  • Brusque
  • Ituano

Classificação da Série C 2025 (ATUALIZADO)

Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG
Caxias 37 18 12 1 5 26 18 8
Náutico 33 18 9 6 3 22 15 7
Ponte Preta 30 17 9 3 5 17 15 2
Londrina 30 18 8 6 4 27 18 9
São Bernardo 30 18 8 6 4 19 13 6
Brusque 25 18 7 4 7 18 17 1
Ituano 24 18 6 6 6 19 21 -2
Floresta 24 18 6 6 6 13 15 -2
Botafogo-PB 23 18 5 7 6 22 19 3
Confiança 23 17 6 5 6 20 21 -1
Guarani 23 17 6 5 6 18 17 1
Figueirense 23 18 5 8 5 21 17 4
Ypiranga 22 18 6 4 8 16 21 -5
CSA 22 17 5 7 5 19 20 -1
Maringá 22 18 4 10 4 23 24 -1
Anápolis 20 18 4 8 6 14 19 -5
Itabaiana 19 18 4 7 7 15 20 -5
ABC 18 18 2 12 4 20 24 -4
Retrô 14 18 3 5 10 21 34 -13
Tombense 13 18 2 7 9 21 30 -9

