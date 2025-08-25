Chaveamento da Série C: Veja possíveis adversários do Náutico na próxima fase
Oito equipes disputarão dois quadrangulares para definir os quatro times que subirão para a Série B de 2026; veja os caminhos até o acesso
A 18ª rodada da Série C 2025 se encerra na segunda-feira (25) com dois jogos às 19h30, horário de Brasília (Confiança x Guarani e CSA x Ponte Preta) e já conhecemos os primeiros times classificados para o quadrangular do acesso e, também, os primeiros rebaixados.
Os times classificados são: Caxias, Náutico, São Bernardo Ponte Preta e Londrina.
Já as equipes já rebaixadas são: Tombense e Retrô.
Para além de um lugar entre os oito primeiros, é importante, também, terminar no G4, um vez que, além de garantir um, supostamente, melhor chaveamento, as equipes que terminarem da 1ª a 4ª colocação terão o privilégio de disputar a última rodada do quadrangular em casa.
Chaveamento da Série C 2025
Os oito times classificados da primeira fase serão divididos em dois grupos de quatro equipes, um quadrangular, que será disputado em dois turnos (ida e volta) e no formato de pontos corridos.
O chaveamento será definido pela classificação final da primeira fase, prevendo os seguintes cruzamentos:
Grupo A
- 1° colocado
- 4° colocado
- 5° colocado
- 8° colocado
Grupo B
- 2° colocado
- 3° colocado
- 6° colocado
- 7° colocado
Resultados da 18ª rodada
Jogos encerrados:
- Ituano 2 x 1 Ypiranga
- Caxias 0 x 1 Brusque
- Figueirense 1 x 0 Floresta
- Londrina 1 x 1 Anápolis
- Itabaiana 2 x 2 Maringá
- Retrô 1 x 1 ABC
- Botafogo-PB 1 x 0 Tombense
- São Bernardo 1 x 1Náutico
Segunda-feira (11/08)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 19h30 - Guarani x Confiança
- 19h30 - CSA x Ponte Preta
E se a primeira fase da Série C acabasse hoje?
Considerando a classificação atual, estes seriam os dois quadrangulares do acesso:
Grupo A
- Caxias
- Londrina
- São Bernardo
- Floresta
Grupo B
- Náutico
- Ponte Preta
- Brusque
- Ituano
Classificação da Série C 2025 (ATUALIZADO)
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Caxias
|37
|18
|12
|1
|5
|26
|18
|8
|Náutico
|33
|18
|9
|6
|3
|22
|15
|7
|Ponte Preta
|30
|17
|9
|3
|5
|17
|15
|2
|Londrina
|30
|18
|8
|6
|4
|27
|18
|9
|São Bernardo
|30
|18
|8
|6
|4
|19
|13
|6
|Brusque
|25
|18
|7
|4
|7
|18
|17
|1
|Ituano
|24
|18
|6
|6
|6
|19
|21
|-2
|Floresta
|24
|18
|6
|6
|6
|13
|15
|-2
|Botafogo-PB
|23
|18
|5
|7
|6
|22
|19
|3
|Confiança
|23
|17
|6
|5
|6
|20
|21
|-1
|Guarani
|23
|17
|6
|5
|6
|18
|17
|1
|Figueirense
|23
|18
|5
|8
|5
|21
|17
|4
|Ypiranga
|22
|18
|6
|4
|8
|16
|21
|-5
|CSA
|22
|17
|5
|7
|5
|19
|20
|-1
|Maringá
|22
|18
|4
|10
|4
|23
|24
|-1
|Anápolis
|20
|18
|4
|8
|6
|14
|19
|-5
|Itabaiana
|19
|18
|4
|7
|7
|15
|20
|-5
|ABC
|18
|18
|2
|12
|4
|20
|24
|-4
|Retrô
|14
|18
|3
|5
|10
|21
|34
|-13
|Tombense
|13
|18
|2
|7
|9
|21
|30
|-9