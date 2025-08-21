Hélio dos Anjos projeta confronto com o São Bernardo e analisa desfalques no Náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hélio dos Anjos projeta o penúltimo jogo do Náutico na primeira fase da Série C, revela planos para a reta final e explica ausências por lesão

Em coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (21), antes do penúltimo jogo do Náutico na primeira fase da Série C, o técnico Hélio dos Anjos falou sobre o planejamento para os dois últimos compromissos antes do quadrangular.

O treinador adiantou que, para o próximo jogo, não pretende poupar atletas. As únicas exceções são o zagueiro Mateus Silva e o atacante Paulo Sérgio, ambos em recuperação de lesão.

O Náutico terá os retornos do zagueiro Carlinhos e dos volantes Auremir e Marco Antônio, que estavam suspensos. Além deles, o atacante Samuel Otusanya, recém-contratado pelo clube, também será relacionado.

"Não há necessidade de segurarmos nenhum jogador por conta de cartões, apenas na última rodada, pois estamos administrando isso muito bem. Todos que estiverem em condições vão jogar. Inclusive o garoto Sam, que, se for regularizado, seguirá com a gente", afirmou Hélio dos Anjos.

Sobre os casos de Mateus Silva e Paulo Sérgio, o comandante pregou cautela. Ambos se recuperam de problemas musculares, e a ideia é tê-los 100% para a sequência da Série C.

"A situação do Mateus eu ainda vou segurar, quero deixá-lo trabalhar mais. Já o Paulo Sérgio ficou fora do jogo contra o Londrina por um problema na lombar, e sabíamos que enfrentaríamos um campo duro lá, por isso optei por não utilizá-lo.

Infelizmente, no aquecimento, ele sentiu um desconforto atrás do joelho. Chegou aqui, fez exames, acusou grau 1 e está tratando. Para esse jogo, os dois não serão utilizados", explicou.

Provável escalação

Muriel; Arnaldo, Carlinhos, João Maistro e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan (Auremir); Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga

Jogadores pendurados

O Náutico tem dez jogadores pendurados com dois cartões amarelos. São eles os goleiros Muriel e Wellerson; o lateral-direito Arnaldo, os zagueiros João Maistro e Rayan; o meia Wenderson e os atacantes Hélio Borges, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.