fechar
Futebol | Notícia

Retrô está oficialmente rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro

Campeão da Série D na temporada passada, Fênix vive temporada de altos e baixos e terá que recomeçar do "zero" projeto para chegar à Série A

Por Victor Peixoto Publicado em 24/08/2025 às 19:45
Jogadores do Retrô reunidos em campo após jogo na Série C
Jogadores do Retrô reunidos em campo após jogo na Série C - Instagram/Retrô

Não deu para a Fênix! O Retrô está matematicamente rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro e voltará a disputar a mais baixa divisão do futebol nacional em 2026.

Em situação delicadíssima, a equipe pernambucana teve o seu rebaixamento confirmado mesmo antes de entrar em campo contra o ABC, na Arena de Pernambuco

Primeiro time fora do Z4, o Anápolis empatou com o Londrina em 1 x 1 no Estádio Vitorino Dias na partida que se iniciou às 16h30, horário de Brasília, e chegou aos 20 pontos, pontuação que não pode ser alcançada pelo Retrô que chega, no máximo, aos 19 pontos nas duas rodadas restantes.

Vice-campeão pernambucano após perder para o Sport, nos pênaltis, e tendo chegado às oitavas-de-final da Copa do Brasil, o rebaixamento é um contraste grande com alguns bons momentos vivido pela Fênix em 2025, que teve seis treinadores na temporada (Evaristo Piza, Milton Mendes, Dico Wooley, Wires Souza, Itamar Schülle, além do interino Jamesson Andrade.

Leia também

Central x Maranhão ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações
Série D

Central x Maranhão ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações
Retrô x ABC ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações
Série C

Retrô x ABC ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações

Compartilhe

Tags