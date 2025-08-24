Retrô está oficialmente rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro
Campeão da Série D na temporada passada, Fênix vive temporada de altos e baixos e terá que recomeçar do "zero" projeto para chegar à Série A
Não deu para a Fênix! O Retrô está matematicamente rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro e voltará a disputar a mais baixa divisão do futebol nacional em 2026.
Em situação delicadíssima, a equipe pernambucana teve o seu rebaixamento confirmado mesmo antes de entrar em campo contra o ABC, na Arena de Pernambuco
Primeiro time fora do Z4, o Anápolis empatou com o Londrina em 1 x 1 no Estádio Vitorino Dias na partida que se iniciou às 16h30, horário de Brasília, e chegou aos 20 pontos, pontuação que não pode ser alcançada pelo Retrô que chega, no máximo, aos 19 pontos nas duas rodadas restantes.
Vice-campeão pernambucano após perder para o Sport, nos pênaltis, e tendo chegado às oitavas-de-final da Copa do Brasil, o rebaixamento é um contraste grande com alguns bons momentos vivido pela Fênix em 2025, que teve seis treinadores na temporada (Evaristo Piza, Milton Mendes, Dico Wooley, Wires Souza, Itamar Schülle, além do interino Jamesson Andrade.