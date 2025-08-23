Central x Maranhão ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pela partida de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e a Patativa precisa da vitória para avançar de fase

Sonhando com uma classificação inédita, o Central encara o Maranhão, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no estádio Lacerdão, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O duelo é válido pela partida de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

No jogo de ida, o Central perdeu por 2x1. Assim, precisa de pelo menos uma vitória por um gol de diferença para decidir nos pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols, avança direto para as quartas de final. Em caso de empate, cai fora da Série D.

Os confrontos das quartas de final serão decididos com base nas melhores campanhas na competição. Apenas os semifinalistas garantem o acesso.

O time centralino eliminou o Lagarto na fase passada. Na primeira fase, ficou em terceiro lugar no Grupo A3, onde perdeu a liderança na última rodada e ficou a um ponto de diferença.

Onde assistir Central x Maranhão vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Central. Rogério Silva narra o jogo, com comentários de Sócrates da Silva, reportagem de Berg Santos e Antônio Gabriel no plantão esportivo. Na telinha, a decisão será exibida pelo canal Metrópoles (Youtube).

Ficha do jogo

Central

Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Moacir e Kauê; Leozynho, Ruan e Jô Santos.

Técnico: Leandro Sena.

Maranhão

Jean; Igor Nunes, Júlio Nascimento, Keven e André Radija; Dudu, Raílson e Vagalume; Ryan, Rafael e Clessione.

Técnico: Marcinho Guerreiro.