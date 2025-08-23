Central x Maranhão ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela partida de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e a Patativa precisa da vitória para avançar de fase
Sonhando com uma classificação inédita, o Central encara o Maranhão, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no estádio Lacerdão, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O duelo é válido pela partida de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
No jogo de ida, o Central perdeu por 2x1. Assim, precisa de pelo menos uma vitória por um gol de diferença para decidir nos pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols, avança direto para as quartas de final. Em caso de empate, cai fora da Série D.
Os confrontos das quartas de final serão decididos com base nas melhores campanhas na competição. Apenas os semifinalistas garantem o acesso.
O time centralino eliminou o Lagarto na fase passada. Na primeira fase, ficou em terceiro lugar no Grupo A3, onde perdeu a liderança na última rodada e ficou a um ponto de diferença.
Onde assistir Central x Maranhão vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Central. Rogério Silva narra o jogo, com comentários de Sócrates da Silva, reportagem de Berg Santos e Antônio Gabriel no plantão esportivo. Na telinha, a decisão será exibida pelo canal Metrópoles (Youtube).
Ficha do jogo
Central
Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Moacir e Kauê; Leozynho, Ruan e Jô Santos.
Técnico: Leandro Sena.
Maranhão
Jean; Igor Nunes, Júlio Nascimento, Keven e André Radija; Dudu, Raílson e Vagalume; Ryan, Rafael e Clessione.
Técnico: Marcinho Guerreiro.
- Local: Estádio Lacerdão, em Caruaru-PE.
- Horário: 16h (de Brasília).
- Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).
- Assistentes: Márcio Iglesias Araújo Silva e Alisson Lima Damasceno (ambos do PI).
- VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG).
- Onde assistir: Metrópoles (Youtube).