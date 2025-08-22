O que o Central precisa fazer para se classificar na Série D? Veja os cenários
Com um placar desfavorável, a Patativa terá a chance de buscar a classificação para a próxima fase da Série D diante de sua torcida.
As partidas de volta das oitavas de final da Série D estão se aproximando, e 16 equipes ainda seguem vivas na disputa por uma vaga na próxima fase da competição.
O Central chega em desvantagem para o confronto, já que foi derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, realizado no Estádio Castelão, em São Luís, casa do Maranhão.
No entanto, a Patativa terá um trunfo importante na partida de volta: o apoio da torcida no Estádio Lacerdão, em Caruaru, o que pode influenciar diretamente no desempenho da equipe e no resultado final.
O que o Central precisa fazer para se classificar na Série D?
A equipe do Central entra em desvantagem para o jogo de volta das oitavas de final da Série D.
O time de Caruaru foi derrotado por 2 a 1 no primeiro confronto contra o Maranhão e, agora, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a classificação direta. Confira os possíveis cenários:
Vitória
- Se o Central vencer por apenas um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.
- Caso a equipe vença por dois gols ou mais, conquista a classificação direta para as quartas de final da Série D.
Empate
- Em caso de empate, o Central será eliminado, já que perdeu o primeiro jogo e o placar agregado será desfavorável.
Derrota
- Se for derrotado novamente, o Central estará automaticamente fora da competição.
Informações do confronto
- Data: Domingo, 24 de agosto de 2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Lacerdão, em Caruaru
Classificação geral da Série D 2025
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|GM
|GS
|SG
|1
|ASA
|40
|17
|12
|4
|1
|31
|8
|23
|2
|Aparecidense
|39
|17
|12
|3
|2
|39
|17
|22
|3
|Inter de Limeira
|37
|17
|11
|4
|2
|24
|8
|16
|4
|América-RN
|34
|17
|10
|4
|3
|25
|10
|15
|5
|Barra
|33
|17
|10
|3
|4
|25
|11
|14
|6
|Altos
|33
|17
|9
|7
|2
|31
|17
|14
|7
|Ceilândia
|33
|17
|9
|6
|2
|26
|16
|10
|8
|Santa Cruz
|31
|17
|9
|4
|4
|24
|14
|10
|9
|Rio Branco-ES
|30
|17
|9
|3
|5
|22
|10
|12
|10
|Manaura
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|13
|16
|11
|Central
|30
|17
|8
|6
|3
|19
|11
|8
|12
|Cianorte
|29
|17
|8
|5
|4
|27
|18
|9
|13
|Mixto
|28
|17
|7
|7
|3
|24
|15
|9
|14
|Imperatriz
|27
|17
|8
|3
|6
|19
|18
|1
|15
|Goiatuba
|26
|17
|7
|5
|5
|26
|21
|5
|16
|Maranhão
|25
|17
|6
|7
|4
|24
|16
|8
Chaveamento do Brasileirão Série D 2025
Oitavas-de-final
- Maranhão × Central (Ida: 2 x 1)
- Imperatriz × América-RN (Ida: 0 x 1)
- Santa Cruz x Altos (Ida: 1x1)
- Manauara × ASA (Ida: 0 x 1)
- Goiatuba x Aparecidense (Ida: 2 x 3)
- Rio Branco-ES × Inter de Limeira (Ida: 0 x 1)
- Cianorte x Mixto (Ida: 1 x 1)
- Ceilândia × Barra-SC (Ida: 1 x 1)
Quartas-de-final
- 8ª melhor campanha x Melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha