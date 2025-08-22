O que o Central precisa fazer para se classificar na Série D? Veja os cenários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com um placar desfavorável, a Patativa terá a chance de buscar a classificação para a próxima fase da Série D diante de sua torcida.

As partidas de volta das oitavas de final da Série D estão se aproximando, e 16 equipes ainda seguem vivas na disputa por uma vaga na próxima fase da competição.

O Central chega em desvantagem para o confronto, já que foi derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, realizado no Estádio Castelão, em São Luís, casa do Maranhão.

No entanto, a Patativa terá um trunfo importante na partida de volta: o apoio da torcida no Estádio Lacerdão, em Caruaru, o que pode influenciar diretamente no desempenho da equipe e no resultado final.

O que o Central precisa fazer para se classificar na Série D?

A equipe do Central entra em desvantagem para o jogo de volta das oitavas de final da Série D.

O time de Caruaru foi derrotado por 2 a 1 no primeiro confronto contra o Maranhão e, agora, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a classificação direta. Confira os possíveis cenários:

Vitória

Se o Central vencer por apenas um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Caso a equipe vença por dois gols ou mais, conquista a classificação direta para as quartas de final da Série D.

Empate

Em caso de empate, o Central será eliminado, já que perdeu o primeiro jogo e o placar agregado será desfavorável.

Derrota

Se for derrotado novamente, o Central estará automaticamente fora da competição.

Informações do confronto

Data: Domingo, 24 de agosto de 2025

Domingo, 24 de agosto de 2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Lacerdão, em Caruaru

Classificação geral da Série D 2025

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GM GS SG 1 ASA 40 17 12 4 1 31 8 23 2 Aparecidense 39 17 12 3 2 39 17 22 3 Inter de Limeira 37 17 11 4 2 24 8 16 4 América-RN 34 17 10 4 3 25 10 15 5 Barra 33 17 10 3 4 25 11 14 6 Altos 33 17 9 7 2 31 17 14 7 Ceilândia 33 17 9 6 2 26 16 10 8 Santa Cruz 31 17 9 4 4 24 14 10 9 Rio Branco-ES 30 17 9 3 5 22 10 12 10 Manaura 30 17 8 6 3 29 13 16 11 Central 30 17 8 6 3 19 11 8 12 Cianorte 29 17 8 5 4 27 18 9 13 Mixto 28 17 7 7 3 24 15 9 14 Imperatriz 27 17 8 3 6 19 18 1 15 Goiatuba 26 17 7 5 5 26 21 5 16 Maranhão 25 17 6 7 4 24 16 8

Chaveamento do Brasileirão Série D 2025

Oitavas-de-final

Maranhão × Central (Ida: 2 x 1)

Imperatriz × América-RN (Ida: 0 x 1)

Santa Cruz x Altos (Ida: 1x1)

Manauara × ASA (Ida: 0 x 1)

Goiatuba x Aparecidense (Ida: 2 x 3)

Rio Branco-ES × Inter de Limeira (Ida: 0 x 1)

Cianorte x Mixto (Ida: 1 x 1)

Ceilândia × Barra-SC (Ida: 1 x 1)

Quartas-de-final

8ª melhor campanha x Melhor campanha

5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha