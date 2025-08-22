fechar
Serie D | Notícia

O que o Central precisa fazer para se classificar na Série D? Veja os cenários

Com um placar desfavorável, a Patativa terá a chance de buscar a classificação para a próxima fase da Série D diante de sua torcida.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/08/2025 às 15:16
Jogadores do Central reunidos em conversa dentro de campo
Jogadores do Central reunidos em conversa dentro de campo - Rafael Vieira/FPF

As partidas de volta das oitavas de final da Série D estão se aproximando, e 16 equipes ainda seguem vivas na disputa por uma vaga na próxima fase da competição.

O Central chega em desvantagem para o confronto, já que foi derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, realizado no Estádio Castelão, em São Luís, casa do Maranhão.

No entanto, a Patativa terá um trunfo importante na partida de volta: o apoio da torcida no Estádio Lacerdão, em Caruaru, o que pode influenciar diretamente no desempenho da equipe e no resultado final.

O que o Central precisa fazer para se classificar na Série D?

 

A equipe do Central entra em desvantagem para o jogo de volta das oitavas de final da Série D.

O time de Caruaru foi derrotado por 2 a 1 no primeiro confronto contra o Maranhão e, agora, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a classificação direta. Confira os possíveis cenários:

Vitória

  • Se o Central vencer por apenas um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.
  • Caso a equipe vença por dois gols ou mais, conquista a classificação direta para as quartas de final da Série D.

Empate

  • Em caso de empate, o Central será eliminado, já que perdeu o primeiro jogo e o placar agregado será desfavorável.

Derrota

  • Se for derrotado novamente, o Central estará automaticamente fora da competição.

Informações do confronto

  • Data: Domingo, 24 de agosto de 2025
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Lacerdão, em Caruaru

Classificação geral da Série D 2025

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GM GS SG
1 ASA 40 17 12 4 1 31 8 23
2 Aparecidense 39 17 12 3 2 39 17 22
3 Inter de Limeira 37 17 11 4 2 24 8 16
4 América-RN 34 17 10 4 3 25 10 15
5 Barra 33 17 10 3 4 25 11 14
6 Altos 33 17 9 7 2 31 17 14
7 Ceilândia 33 17 9 6 2 26 16 10
8 Santa Cruz 31 17 9 4 4 24 14 10
9 Rio Branco-ES 30 17 9 3 5 22 10 12
10 Manaura 30 17 8 6 3 29 13 16
11 Central 30 17 8 6 3 19 11 8
12 Cianorte 29 17 8 5 4 27 18 9
13 Mixto 28 17 7 7 3 24 15 9
14 Imperatriz 27 17 8 3 6 19 18 1
15 Goiatuba 26 17 7 5 5 26 21 5
16 Maranhão 25 17 6 7 4 24 16 8

Chaveamento do Brasileirão Série D 2025

Oitavas-de-final

  • Maranhão × Central (Ida: 2 x 1)
  • Imperatriz × América-RN (Ida: 0 x 1)
  • Santa Cruz x Altos (Ida: 1x1)
  • Manauara × ASA (Ida: 0 x 1)
  • Goiatuba x Aparecidense (Ida: 2 x 3)
  • Rio Branco-ES × Inter de Limeira (Ida: 0 x 1)
  • Cianorte x Mixto (Ida: 1 x 1)
  • Ceilândia × Barra-SC (Ida: 1 x 1)

Quartas-de-final 

  • 8ª melhor campanha x Melhor campanha
  • 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
  • 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
  • 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

