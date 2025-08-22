Processo sobre R$ 141 milhões no Maranhão não teve participação de Flávio Dino
Sentença foi anulada pelo próprio juiz que a proferiu após identificar erro processual; Dino não era parte da ação nem poderia julgar o caso
Clique aqui e escute a matéria
Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), não absolveu a si próprio do processo que condenava o Maranhão a devolver R$ 141 milhões no período em que ele foi governador do Estado, ao contrário do que afirma post viral na plataforma X.
A sentença foi proferida pelo juiz Clodomir Sebastião Reis, da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão, e foi posteriormente anulada por ele mesmo.
Ele havia determinado que o governo devolvesse R$ 141 milhões à Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP).
Segundo o texto, a administração estadual teria absorvido recursos da estatal de forma indevida entre 2017 e 2018.
Dias depois, Reis percebeu um erro processual: incluiu uma ação que ainda não estava pronta para julgamento. Com isso, declarou nula a própria sentença.
Embora o caso tenha ocorrido enquanto Dino era governador – de 2015 a 2022 –, o ministro do STF não é parte do processo nem figura como responsável por qualquer decisão.
Ao Comprova, o STF afirmou que essa acusação “é absolutamente falsa”.
A Corte ressaltou que o Código de Processo Civil proíbe que um juiz atue em processo do qual seja parte.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova
O perfil acumula 66,3 mil seguidores e apresenta, em sua descrição, frases de caráter religioso e nacionalista: “Brasil acima de tudo; Deus acima de todos. Se algumas pessoas se afastarem de você, não fique triste, isso é resposta da oração: Livrai-me de todo mal. Amém!”.
A publicação investigada alcançou 122 mil visualizações, registrando 9 mil curtidas e 3 mil republicações, até o momento desta publicação.
O histórico de postagens do perfil indica uma linha voltada para a política nacional, com ênfase em conteúdos de exaltação a figuras da direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).
O Comprova tentou entrar em contato com o perfil responsável pela publicação investigada, mas a conta não permite o envio de mensagens privadas.
Embora não tenha sido possível obter um posicionamento direto do responsável pela conta, o padrão das publicações sugere alinhamento ideológico e engajamento com pautas conservadoras.
Por que as pessoas podem ter acreditado
A publicação utiliza uma abordagem simplista para convencer o leitor.
Primeiro, ela começa com uma frase pejorativa como “República dos Bananas”, criando um clima de crítica geral ao país.
Em seguida, repete o nome “Dino” várias vezes, como se estivesse criticando o ministro por tomar uma decisão a seu próprio favor.
Essa repetição, com a linguagem informal e até mesmo o uso de gírias e palavrões, busca chocar e gerar uma reação de indignação no leitor.
Além disso, a publicação foca em detalhes sensacionalistas, como o valor de “141 milhões”, para dar a impressão de que um grande desvio de dinheiro aconteceu.
Em vez de usar argumentos jurídicos ou fatos complexos, ela apela para a emoção, o humor e o ataque pessoal para convencer o público de que uma injustiça foi cometida.
Fontes que consultamos: Reportagens, Supremo Tribunal Federal e decisão judicial do processo nº 1003590-28.2018.4.01.3700.
Por que o Comprova investigou essa publicação?
O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento.
Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema
UOL Confere, Estadão Verifica e AFP Checamos verificaram o mesmo conteúdo. Dino é frequente alvo de desinformação nas redes sociais.
O Comprova já publicou, por exemplo, que post engana ao induzir ligação entre furto em loja e fala do ministro, que homem dançando ao lado dele em vídeo não é acusado de mandar matar Marielle Franco e que é falso áudio em que ele fala em “arruinar a economia”.
- Notas da comunidade: A publicação não exibia notas da comunidade até o momento desta publicação.
A checagem foi publicada em 22 de agosto de 2025 pelo Comprova — coalizão formada por 42 veículos de comunicação que verifica conteúdos virais.
A investigação foi conduzida pelo Jornal do Commercio, UOL e Folha de S. Paulo, e o conteúdo também passou por verificação de Estadão, Grupo SINOS e AFP.