Serie C | Notícia

Retrô x ABC ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e a Fênix corre sério risco de rebaixamento

Por Davi Saboya Publicado em 23/08/2025 às 11:06
Vágner Love em aquecimento antes de jogo do Retrô
Vágner Love em aquecimento antes de jogo do Retrô - Instagram/Retrô

Correndo sério risco de rebaixamento, o Retrô entra em campo, neste domingo (24), em partida válida pela penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Fênix enfrenta o ABC, às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Para sonhar com uma permanência, só a vitória interessa nos dois últimos jogos. Além disso, ainda precisa torcer para o Anápolis não pontuar.

O Anápolis é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento com 19 pontos e quatro vitórias. Já o Retrô ocupa a vice-lanterna com 13 pontos e três vitórias.

Entre os clubes, ainda tem o ABC com 17 pontos (18º) e Itabaiana com 18 pontos (17º).

No campo, após ter perdido para o Maringá na última rodada, o Retrô parece já ter iniciado o planejamento para a próxima temporada. Isso porque demitiu o técnico Itamar Schülle e será comandado pelo auxiliar Jamesson Andrade na reta final.

Onde assistir Retrô x ABC ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, conta todos os detalhes do jogo do Retrô. Na telinha, a partida será exibida pelo Dazn (streaming) e Sporty Net (pay-per-view).

Ficha do jogo

Retrô

Fabián Volpi; Eduardo Porto, Mendonça (Robson), Rayan e João Lucas; Fabinho, Richard Franco e Radsley; Maycon Douglas (Mike), Diego Matos e Vagner Love.

Técnico: Jamesson Andrade.

ABC

Pedro Paulo; Matheus Rocha (Patric), Bruno Bispo, Richardson e Lucas Sampaio (Manoel); Adeílson, Bruno Leite e Anderson Rosa; Wallyson, Joãozinho e
Jenison.

Técnico: Rodrigo Santana.

  • Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
  • Horário: 19h (de Brasília).
  • Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA).
  • Assistentes: Elson Araújo da Silva e Jeydson Mandu Barros (ambos do MA).
  • Onde assistir: Dazn (streaming) e Sporty Net (pay-per-view).

