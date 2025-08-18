Perto de ser rebaixado na Série C, Retrô demite o técnico Itamar Schülle

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Restam duas rodadas para o fim da Série C do Campeonato Brasileiro e a Fênix corre um sério risco de ser rebaixada para a Quarta Divisão

Perto de ter o rebaixamento decretado, o Retrô demitiu o técnico Itamar Schülle. A decisão foi tomada, nesta segunda-feira (18), após a antepenúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, quando o jovem clube pernambucano foi derrotado fora de casa por 1x0 para o Maringá.

"Saio com a consciência tranquila de que dei o meu máximo em cada treino, em cada jogo e em cada momento vivido dentro e fora de campo", disse Itamar, em nota oficial.

Na segunda passagem pelo Retrô, Itamar Schülle teve um retrospecto de uma vitória, três empates e seis derrotas. Além dele, toda a comissão técnica e o executivo de futebol Francisco Sales também foram desligados.

O auxiliar técnico do clube, Jamerson Andrade, assumirá o comando do time nas duas últimas rodadas da Série C. Nesta temporada, o Retrô já teve os técnicos Evaristo Pizza, Milton Mendes, Dico Wooley e Wires Souza no comando antes do retorno de Schülle.

Atualmente, o Retrô está na vice-lanterna da Série C com 13 pontos, seis a menos que o 16º colocado Anápolis, o primeiro clube fora da degola. O time pernambucano pode ser rebaixado para a Série D, caso não vença a próxima partida.

O próximo jogo do Retrô acontece no domingo (24). A Fênix enfrenta o ABC, às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em partida válida pela penúltima rodada da Série D.

Histórico do ex-técnico do Retrô

Em 2024, Itamar Schülle fez história ao conquistar o título da Série D com o Retrô. Em 2025, começou a temporada no Santa Cruz, mas foi demitido após a eliminação no Campeonato Pernambucano contra o Sport. Antes de retornar ao Retrô, ele ainda teve uma breve passagem pelo Azuriz-PR, onde comandou a equipe em apenas duas partidas.