Tabela do Brasileirão 2025: Veja classificação das equipes
A competição mais disputada do Brasil segue acirrada após a 20ª rodada, e o desenho da tabela vai se consolidando com o passar dos jogos.
A edição de 2025 do Brasileirão – Série A segue bastante acirrada, com grandes clubes brigando ponto a ponto por uma das vagas na Libertadores, Sul-Americana ou para evitar o rebaixamento.
Até o momento, o Flamengo lidera com vantagem confortável em aproveitamento, seguido por Palmeiras, Cruzeiro e Bahia entre os times que ocupam zona de classificação internacional. Do outro lado, Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória enfrentam risco de descenso.
Tabela do Campeonato Brasileiro 2025
- Flamengo – 43 pontos
- Palmeiras – 39 pontos
- Cruzeiro – 37 pontos
- Bahia – 33 pontos
- Botafogo – 29 pontos
- São Paulo – 29 pontos
- Mirassol – 28 pontos
- Fluminense – 27 pontos
- Red Bull Bragantino – 27 pontos
- Ceará – 25 pontos
- Atlético-MG – 24 pontos
- Internacional – 24 pontos
- Grêmio – 23 pontos
- Corinthians – 22 pontos
- Santos – 21 pontos
- Vasco da Gama – 19 pontos
- Vitória – 19 pontos
- Juventude – 15 pontos
- Fortaleza – 15 pontos
- Sport Recife – 10 pontos
Datas da Competição
Início e Término
A Série A começou oficialmente em 29 de março de 2025 e está prevista para terminar no dia 21 de dezembro de 2025.
Pausas estratégicas
Houve uma pausa de 30 dias entre junho e julho, entre os dias 15 de junho e 13 de julho, devido à participação de clubes brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA 2025.