Tabela do Brasileirão 2025: Veja classificação das equipes

A competição mais disputada do Brasil segue acirrada após a 20ª rodada, e o desenho da tabela vai se consolidando com o passar dos jogos.

A edição de 2025 do Brasileirão – Série A segue bastante acirrada, com grandes clubes brigando ponto a ponto por uma das vagas na Libertadores, Sul-Americana ou para evitar o rebaixamento.

Até o momento, o Flamengo lidera com vantagem confortável em aproveitamento, seguido por Palmeiras, Cruzeiro e Bahia entre os times que ocupam zona de classificação internacional. Do outro lado, Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória enfrentam risco de descenso.

Tabela do Campeonato Brasileiro 2025

Flamengo – 43 pontos Palmeiras – 39 pontos Cruzeiro – 37 pontos Bahia – 33 pontos Botafogo – 29 pontos São Paulo – 29 pontos Mirassol – 28 pontos Fluminense – 27 pontos Red Bull Bragantino – 27 pontos Ceará – 25 pontos Atlético-MG – 24 pontos Internacional – 24 pontos Grêmio – 23 pontos Corinthians – 22 pontos Santos – 21 pontos Vasco da Gama – 19 pontos Vitória – 19 pontos Juventude – 15 pontos Fortaleza – 15 pontos Sport Recife – 10 pontos

Datas da Competição

Início e Término

A Série A começou oficialmente em 29 de março de 2025 e está prevista para terminar no dia 21 de dezembro de 2025.

Pausas estratégicas

Houve uma pausa de 30 dias entre junho e julho, entre os dias 15 de junho e 13 de julho, devido à participação de clubes brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA 2025.