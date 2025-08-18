fechar
Brasileirao | Notícia

Tabela do Brasileirão 2025: Veja classificação das equipes

A competição mais disputada do Brasil segue acirrada após a 20ª rodada, e o desenho da tabela vai se consolidando com o passar dos jogos.

Por João Victor Tavares Publicado em 18/08/2025 às 14:42
Taça do Brasileirão Série A em frente à sede da CBF
Taça do Brasileirão Série A em frente à sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

A edição de 2025 do Brasileirão – Série A segue bastante acirrada, com grandes clubes brigando ponto a ponto por uma das vagas na Libertadores, Sul-Americana ou para evitar o rebaixamento.

Até o momento, o Flamengo lidera com vantagem confortável em aproveitamento, seguido por Palmeiras, Cruzeiro e Bahia entre os times que ocupam zona de classificação internacional. Do outro lado, Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória enfrentam risco de descenso.

Tabela do Campeonato Brasileiro 2025

  1. Flamengo – 43 pontos
  2. Palmeiras – 39 pontos
  3. Cruzeiro – 37 pontos
  4. Bahia – 33 pontos
  5. Botafogo – 29 pontos
  6. São Paulo – 29 pontos
  7. Mirassol – 28 pontos
  8. Fluminense – 27 pontos
  9. Red Bull Bragantino – 27 pontos
  10. Ceará – 25 pontos
  11. Atlético-MG – 24 pontos
  12. Internacional – 24 pontos
  13. Grêmio – 23 pontos
  14. Corinthians – 22 pontos
  15. Santos – 21 pontos
  16. Vasco da Gama – 19 pontos
  17. Vitória – 19 pontos
  18. Juventude – 15 pontos
  19. Fortaleza – 15 pontos
  20. Sport Recife – 10 pontos

Datas da Competição

Início e Término

A Série A começou oficialmente em 29 de março de 2025 e está prevista para terminar no dia 21 de dezembro de 2025.

Pausas estratégicas

Houve uma pausa de 30 dias entre junho e julho, entre os dias 15 de junho e 13 de julho, devido à participação de clubes brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA 2025.

