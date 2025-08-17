fechar
Sport sofre desfalque no ataque para jogo contra o Palmeiras

Após o empate com o São Paulo, o clube rubro-negro encara o Palmeiras, no Allianz Parque, na próxima segunda-feira, em partida válida pela 22ª rodada

Por Davi Saboya Publicado em 17/08/2025 às 18:28
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Paulo Paiva/SCR

O Sport terá um desfalque no ataque para o jogo contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira (25), no Allianz Parque. Trata-se do atacante Derik Lacerda, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o São Paulo e cumprirá suspensão. Assim, o técnico Daniel Paulista deve acionar o centroavante Pablo, que disputou 90 minutos pela última vez no dia 1º de junho.

Outra alternativa é o atacante Colo Ramirez. Nos últimos jogos, ele tem sido acionado do banco de reservas e ganhado minutagem.

Já Gonçalo Paciência está fora dos planos do Sport. Ele nem sequer foi relacionado para os últimos jogos e a direção rubro-negra negocia a rescisão do atacante português.

Sport na Série A

Depois do empate com o São Paulo, o Sport continuou com nove pontos de diferença para o "lado de fora" da zona de rebaixamento. O Leão tem 10 pontos na lanterna, enquanto o Vasco possui 19 pontos.

"É uma questão mental, de concentração nos minutos finais, que precisamos evoluir. Não podemos achar normal sofrer gols nos acréscimos", afirmou o técnico Daniel Paulista.

"Jogar bem, sair na frente de grandes adversários e, no fim, se desconectar da partida não pode acontecer. Após o 2 a 0, perdemos conexão com o jogo, baixamos a guarda, deixamos de ser agressivos e pagamos caro por isso", completou o treinador, lamentando mais uma vitória desperdiçada na Série A.

