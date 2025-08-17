fechar
Transmissão Sporting x Arouca ao vivo online: confira onde assistir

Atuais campeões da competição, Leões iniciaram trajetória na nova temporada com vitória sobre o Casa Pia, pelo placar de 2 a 0, e estreiam em casa

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/08/2025 às 14:00
Jogadores do Sporting comemoram gol
Jogadores do Sporting comemoram gol - Reprodução/ Sporting

O Sporting enfrenta o Arouca nesta domingo (17/08), às 16h30 (horário de Brasília), na estreia da equipe em casa pela 2ª rodada da Liga Portugal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN 4 (TV por assinatura)

  • Disney+ (plataforma de streaming)

A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote premium.

Como chegam as equipes

Após abrir a temporada com vitória por 2 a 0 sobre o Casa Pia, o Sporting, atual campeão da Liga Portugal, busca confirmar seu favoritismo diante da torcida.

O Arouca, por sua vez, vem embalado após vitória de 3 a 1 sobre o AVS, mostrando boa forma ofensiva. A equipe busca outro resultado positivo na competição.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 17/08 - 16h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga Portugal - Rodada 2
  • Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+

Prováveis Escalações

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Debast, Inácio e Maxi Araújo; Morita e Hjulmand; Geny Catamo, Trincão e Pedro Gonçalves; Suárez. Técnico: Rui Borges.

Arouca: Valido; Alex Pinto, Popovic, Fontán e Adrià Solà; Pedro Santos, Fukui e Lee Hyun-ju; Trezza, Djouahra e Nandín. Técnico: Vasco Seabra

