Transmissão Sporting x Arouca ao vivo online: confira onde assistir
Atuais campeões da competição, Leões iniciaram trajetória na nova temporada com vitória sobre o Casa Pia, pelo placar de 2 a 0, e estreiam em casa
O Sporting enfrenta o Arouca nesta domingo (17/08), às 16h30 (horário de Brasília), na estreia da equipe em casa pela 2ª rodada da Liga Portugal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
Onde assistir ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
-
ESPN 4 (TV por assinatura)
-
Disney+ (plataforma de streaming)
A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote premium.
Como chegam as equipes
Após abrir a temporada com vitória por 2 a 0 sobre o Casa Pia, o Sporting, atual campeão da Liga Portugal, busca confirmar seu favoritismo diante da torcida.
O Arouca, por sua vez, vem embalado após vitória de 3 a 1 sobre o AVS, mostrando boa forma ofensiva. A equipe busca outro resultado positivo na competição.
Ficha técnica
- Data e Horário: 17/08 - 16h30 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal - Rodada 2
- Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+
Prováveis Escalações
Sporting: Rui Silva; Fresneda, Debast, Inácio e Maxi Araújo; Morita e Hjulmand; Geny Catamo, Trincão e Pedro Gonçalves; Suárez. Técnico: Rui Borges.
Arouca: Valido; Alex Pinto, Popovic, Fontán e Adrià Solà; Pedro Santos, Fukui e Lee Hyun-ju; Trezza, Djouahra e Nandín. Técnico: Vasco Seabra