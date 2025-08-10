fechar
Serie C | Notícia

Retrô perde para o São Bernardo, aumenta jejum de vitória e risco de rebaixamento na Série C 2025

Fênix tinha a chance de se aproximar da pontuação do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com mais uma derrota, permanece na vice-lanterna

Por Robert Sarmento Publicado em 10/08/2025 às 19:41 | Atualizado em 10/08/2025 às 21:24
Jogador do Retrô com a bola em derrota para o São Bernardo
Jogador do Retrô com a bola em derrota para o São Bernardo - Instagram/Retrô

O Retrô perdeu novamente na Série C 2025! Desta vez, para o São Bernardo, com gol de Echaporã nos acréscimos do segundo tempo na Arena de Pernambuco, no domingo (10/08): 1 a 0.

Com poucas oportunidades de ambas as equipes, o zero a zero saiu aos 46 minutos da segunda etapa. O resultado da 16ª rodada aumenta o risco de rebaixamento da Fênix para a Série D.

Isso porque ocupa a vice-lanterna, com 13 pontos, e restam apenas três partidas para o fim da fase de grupos. De acordo com o site Chance de Gol, a probabilidade de queda é de 91,9%.

A diferença para o primeiro clube no Z4 (ABC-RN) é de quatro pontos, mas aumentará para sete se o Figueirense ganhar do Maringá nesta segunda-feira (11/08) em Florianópolis.

  • 16° ABC - 17 pontos 
  • 17° Figueirense - 16 pontos 
  • 18° Itabaiana - 15 pontos 
  • 19° Retrô - 14 pontos 
  • 20° Tombense - 12 pontos

Sequência sem vitória do Retrô na temporada 2025

A equipe de Camaragibe não ganha há nove jogos. A última vitória foi em 18 de maio contra o Itabaiana. Se contar os duelos diante do Bahia pela Copa do Brasil, o jejum sobe para 11.

Próximo jogo do Retrô da Série C

O clube voltará a jogar no próximo sábado (16/08), às 17h (horário de Brasília), frente ao Maringá fora de casa. O time paranaense tem 17 pontos e está na 15ª colocação do torneio.

  • 16/08 - 17h - Maringá x Retrô - 17ª rodada (Fase de grupos)

Instagram/Retrô
Vágner Love com a posse de bola em jogo do Retrô na Série C - Instagram/Retrô

