fechar
Serie C | Notícia

Retrô perde nos acréscimos para o Maringá na Série C 2025 e pode ser rebaixado neste domingo (17/08)

A Fênix tem que secar quatro adversários para sustentar a permanência na Terceira Divisão do Brasileirão por pelo menos mais uma rodada

Por Robert Sarmento Publicado em 16/08/2025 às 19:19 | Atualizado em 16/08/2025 às 19:37
Fernandinho, atacante e capitão do Retrô
Fernandinho, atacante e capitão do Retrô - Instagram/Retrô

O Retrô voltou a perder no Brasileirão Série C 2025! Desta vez, para o Maringá por 1 a 0, no sábado (16/08), no estádio Willie Davids, no Paraná, pela 18ª rodada da fase de grupos da competição.

O gol de Raí Natalino, marcado aos 48° do segundo tempo, só não rebaixou a Fênix porque o Itabaiana perdeu para a Ponte Petra. No entanto, a situação é muito complicada na classificação.

Leia Também

Com esse resultado, os comandados por Itamar Schurle seguem com 13 pontos e precisam torcer por tropeços de ABC-RN, Figueirense, Anápolis e Botafogo-PB para evitarem o descenso.

  • 14° Botafogo-PB - 19 pontos
  • 15° Anápolis -  19 pontos
  • 16° Itabaiana -  18 pontos
  • 17° Figueirense -  17 pontos
  • 18° ABC -  17 pontos
  • 19° Retrô -  13 pontos
  • 20° Tombense - 12 pontos

A equipe potiguar é a única que joga em casa neste domingo (17/08) - enfrenta o Guarani. Os times catarinense, goiano e paraibano visitam São Bernardo, Náutico e Ypiranga, respectivamente.

  • 17/08 16h30 - São Bernardo x Figueirense
  • 17/08 19h - Náutico x Anápolis
  • 17/08 19h30 - ABC x Guarani
  • 18/08 - 19h30 Ypiranga-RS x Botafogo-PB

O número de vitórias e saldo de gols são os primeiros critérios de desempate. Se a sorte ajudar, o próximo compromisso será confronto direto para sair da zona de rebaixamento da Terceira Divisão.

Instagram/Retrô
Jogadores do Retrô reunidos em campo após jogo na Série C - Instagram/Retrô

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No domingo (24/08), na Arena de Pernambuco, o clube de Camaragibe receberá o alvinegro de Natal. A partida da 19ª rodada da primeira fase está marcada para às 19h (de Brasília). 

  • 24/08 - 19h - Retrô x ABC - Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE).

Leia também

Náutico x Anápolis: vitória do Timbu garante classificação para o quadrangular da Série C? Entenda tudo
Timbu

Náutico x Anápolis: vitória do Timbu garante classificação para o quadrangular da Série C? Entenda tudo
Náutico bate o Londrina com golaço de Bruno Mezenga e praticamente garante a classificação na Série C
Náutico

Náutico bate o Londrina com golaço de Bruno Mezenga e praticamente garante a classificação na Série C

Compartilhe

Tags