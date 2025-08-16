Retrô perde nos acréscimos para o Maringá na Série C 2025 e pode ser rebaixado neste domingo (17/08)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Fênix tem que secar quatro adversários para sustentar a permanência na Terceira Divisão do Brasileirão por pelo menos mais uma rodada

O Retrô voltou a perder no Brasileirão Série C 2025! Desta vez, para o Maringá por 1 a 0, no sábado (16/08), no estádio Willie Davids, no Paraná, pela 18ª rodada da fase de grupos da competição.

O gol de Raí Natalino, marcado aos 48° do segundo tempo, só não rebaixou a Fênix porque o Itabaiana perdeu para a Ponte Petra. No entanto, a situação é muito complicada na classificação.

Com esse resultado, os comandados por Itamar Schurle seguem com 13 pontos e precisam torcer por tropeços de ABC-RN, Figueirense, Anápolis e Botafogo-PB para evitarem o descenso.

14° Botafogo-PB - 19 pontos

15° Anápolis - 19 pontos



16° Itabaiana - 18 pontos

17° Figueirense - 17 pontos

18° ABC - 17 pontos

19° Retrô - 13 pontos

20° Tombense - 12 pontos

A equipe potiguar é a única que joga em casa neste domingo (17/08) - enfrenta o Guarani. Os times catarinense, goiano e paraibano visitam São Bernardo, Náutico e Ypiranga, respectivamente.

17/08 16h30 - São Bernardo x Figueirense

17/08 19h - Náutico x Anápolis

17/08 19h30 - ABC x Guarani

18/08 - 19h30 Ypiranga-RS x Botafogo-PB

O número de vitórias e saldo de gols são os primeiros critérios de desempate. Se a sorte ajudar, o próximo compromisso será confronto direto para sair da zona de rebaixamento da Terceira Divisão.

Jogadores do Retrô reunidos em campo após jogo na Série C - Instagram/Retrô

No domingo (24/08), na Arena de Pernambuco, o clube de Camaragibe receberá o alvinegro de Natal. A partida da 19ª rodada da primeira fase está marcada para às 19h (de Brasília).