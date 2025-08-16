Náutico x Anápolis ao vivo (17/08): onde assistir, horário e escalações
O Timbu só depende de si para garantir a classificação de forma antecipada, neste domingo, na 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro
Embalado e próximo da classificação, o Náutico enfrenta o Anápolis, neste domingo (17), às 19h (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Timbu venceu fora de casa por 2x0 o Londrina.
Com 29 pontos, o Náutico está na ponta da classificação da Série C. Como possui oito pontos de diferença para o primeiro clube fora da zona de classificação, só depende de si para garantir uma vaga no Quadrangular Final.
O Ypiranga e o CSA estão na 8ª e 9ª colocação com 21 pontos. Mesmo que ganhem, assim como o Náutico, só poderão chegar em 30 pontos e o Náutico subirá para 32 pontos, faltando apenas seis para serem disputados.
Desfalques e retornos no Náutico
O técnico Hélio dos Anjos terá um misto de sentimentos para escalar o Náutico para enfrentar o Anápolis. De um lado, não terá os zagueiros Mateus Silva e Carlinhos, e os volantes Auremir e Marco Antônio. Enquanto o primeiro está na fase de transição física por causa de uma lesão muscular, os demais estão suspensos.
Além deles, ainda tem o atacante Paulo Sérgio, que foi vetado pelo departamento médico. Ele foi diagnosticado com uma lesão grau um na coxa.
Em contrapartida, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Vinícius estão de volta. Eles cumpriram suspensão na vitória diante do Londrina na última rodada.
Questionado sobre a titularidade do meio-campista Wenderson, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos demonstrou confiança no substituto de Marco Antônio. Ao contrário das demais novidades, Wenderson vem de um longo período no banco de reservas.
"Wenderson é um jogador um pouco mais cadenciado, ataca menos o espaço, mas está se dedicando para não perder essa característica na posição", afirmou Guilherme.
Além de Wenderson, o zagueiro Rayan, o meia Patrick Allan e o atacante Bruno Mezenga devem ser as mudanças na escalação em relação ao último jogo contra o Londrina.
Anápolis luta contra o Z-4
Com 19 pontos, o Anápolis luta contra o rebaixamento. O time goiano vem de uma vitória em casa por 2x1 sobre o Brusque, no estádio Jonas Duarte.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o Náutico na Série C. A transmissão estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site oficial. Na telinha, o embate será exibido pelo Dazn (streaming) e o SportyNet+ (pay-per-view).
Ficha do jogo
Náutico
Muriel; Arnaldo, João Maistro, Rayan e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga.
Técnico: Hélio dos Anjos.
Anápolis
Paulo Henrique; Fábio, Lucão, Rafael Costa e Verrone; Samuel Michels, João Borim e Kaique; Fernandinho, João Celeri e Jefinho.
Técnico: Gabardo Junior
- Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
- Horário: 19h (de Brasília).
- Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR).
- Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM).
- Onde assistir: Dazn (streaming) e o SportyNet+ (pay-per-view).