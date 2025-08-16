fechar
Nautico | Notícia

Náutico x Anápolis ao vivo (17/08): onde assistir, horário e escalações

O Timbu só depende de si para garantir a classificação de forma antecipada, neste domingo, na 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 16/08/2025 às 18:43
Patrick Allan, meia do N&aacute;utico
Patrick Allan, meia do Náutico - JAILTON JR./JC IMAGEM

Embalado e próximo da classificação, o Náutico enfrenta o Anápolis, neste domingo (17), às 19h (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Timbu venceu fora de casa por 2x0 o Londrina.

Leia Também

Com 29 pontos, o Náutico está na ponta da classificação da Série C. Como possui oito pontos de diferença para o primeiro clube fora da zona de classificação, só depende de si para garantir uma vaga no Quadrangular Final.

O Ypiranga e o CSA estão na 8ª e 9ª colocação com 21 pontos. Mesmo que ganhem, assim como o Náutico, só poderão chegar em 30 pontos e o Náutico subirá para 32 pontos, faltando apenas seis para serem disputados.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Desfalques e retornos no Náutico

O técnico Hélio dos Anjos terá um misto de sentimentos para escalar o Náutico para enfrentar o Anápolis. De um lado, não terá os zagueiros Mateus Silva e Carlinhos, e os volantes Auremir e Marco Antônio. Enquanto o primeiro está na fase de transição física por causa de uma lesão muscular, os demais estão suspensos.

Além deles, ainda tem o atacante Paulo Sérgio, que foi vetado pelo departamento médico. Ele foi diagnosticado com uma lesão grau um na coxa.

Em contrapartida, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Vinícius estão de volta. Eles cumpriram suspensão na vitória diante do Londrina na última rodada.

Questionado sobre a titularidade do meio-campista Wenderson, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos demonstrou confiança no substituto de Marco Antônio. Ao contrário das demais novidades, Wenderson vem de um longo período no banco de reservas.

"Wenderson é um jogador um pouco mais cadenciado, ataca menos o espaço, mas está se dedicando para não perder essa característica na posição", afirmou Guilherme.

Além de Wenderson, o zagueiro Rayan, o meia Patrick Allan e o atacante Bruno Mezenga devem ser as mudanças na escalação em relação ao último jogo contra o Londrina.

Anápolis luta contra o Z-4

Com 19 pontos, o Anápolis luta contra o rebaixamento. O time goiano vem de uma vitória em casa por 2x1 sobre o Brusque, no estádio Jonas Duarte.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o Náutico na Série C. A transmissão estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site oficial. Na telinha, o embate será exibido pelo Dazn (streaming) e o SportyNet+ (pay-per-view).

Ficha do jogo

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Rayan e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga.

Técnico: Hélio dos Anjos.

Anápolis

Paulo Henrique; Fábio, Lucão, Rafael Costa e Verrone; Samuel Michels, João Borim e Kaique; Fernandinho, João Celeri e Jefinho.

Técnico: Gabardo Junior

  • Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
  • Horário: 19h (de Brasília).
  • Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR).
  • Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM).
  • Onde assistir: Dazn (streaming) e o SportyNet+ (pay-per-view).

Leia também

Sport, Santa Cruz e Náutico podem bater recordes de público em "fim de semana prolongado"
Sport, Náutico e Santa

Sport, Santa Cruz e Náutico podem bater recordes de público em "fim de semana prolongado"
Paulo Sérgio desfalca Náutico no jogo que pode garantir classificação na Série C
Série C

Paulo Sérgio desfalca Náutico no jogo que pode garantir classificação na Série C

Compartilhe

Tags