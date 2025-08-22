Mudança! Náutico enfrenta São Bernardo no domingo; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e ambos os times estão classificados para a segunda fase

O Náutico não irá enfrentar mais o São Bernardo na tarde deste sábado (23). Em nota oficial, o Timbu informou que a delegação alvirrubra teve um problema no voo, que sairia do Recife com destino a São Paulo nesta sexta-feira (22). Assim, o confronto foi remarcado para o domingo (24), às 19h.

O duelo é válido pela penúltima rodada da primeira fase a Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo segue no mesmo local: o estádio Primeiro de Maio, em São Paulo.

Veja a nota oficial do Náutico na íntegra

O Clube Náutico Capibaribe vem a público informar que a partida contra o São Bernardo, marcada inicialmente para este sábado, às 17h, em São Bernardo do Campo, agora será disputada no domingo, às 19h, no mesmo local.

A mudança na data e horário da partida foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após solicitação do Náutico, tendo em vista a impossibilidade da delegação alvirrubra chegar à cidade de São Paulo nesta sexta, devido a problemas no voo.