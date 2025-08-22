Mudança! Náutico enfrenta São Bernardo no domingo; entenda
O duelo é válido pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e ambos os times estão classificados para a segunda fase
O Náutico não irá enfrentar mais o São Bernardo na tarde deste sábado (23). Em nota oficial, o Timbu informou que a delegação alvirrubra teve um problema no voo, que sairia do Recife com destino a São Paulo nesta sexta-feira (22). Assim, o confronto foi remarcado para o domingo (24), às 19h.
O duelo é válido pela penúltima rodada da primeira fase a Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo segue no mesmo local: o estádio Primeiro de Maio, em São Paulo.
Veja a nota oficial do Náutico na íntegra
O Clube Náutico Capibaribe vem a público informar que a partida contra o São Bernardo, marcada inicialmente para este sábado, às 17h, em São Bernardo do Campo, agora será disputada no domingo, às 19h, no mesmo local.
A mudança na data e horário da partida foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após solicitação do Náutico, tendo em vista a impossibilidade da delegação alvirrubra chegar à cidade de São Paulo nesta sexta, devido a problemas no voo.