Na volta para Recife, delegação do Náutico toma novo "susto" no avião com pouso de emergência

O Timbu empatou por 1x1 com o São Bernardo, nesse domingo, em São Paulo, no jogo válido pela penúltima rodada da primeira fase da Série C

O avião com a delegação do Náutico precisou realizar um pouso de emergência no retorno para o Recife. O motivo do "susto" foi um pássaro que se chocou com a aeronave. Assim, precisou pousar no aeroporto de Guarulhos após decolar de Congonhas.

O choque do avião com o pássaro aconteceu logo na decolagem do aeroporto de Congonhas, que fica na capital paulista. Dessa maneira, por medida de segurança, precisou pousar com urgência em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Com os problemas resolvidos na aeronave, a delegação do Náutico embarcou de novo para Recife por volta das 16h30. Vale lembrar que no embarque para São Paulo o avião que levava a time vermelho e branco precisou abortar de forma brusca a decolagem por causa de um problema técnico.

Náutico na Série C

A reapresentação do time alvirrubro está marcada para esta terça-feira (26), no Centro de Treinamento Wilson Campos. No próximo sábado, nos Aflitos, o Timbu encerra a primeira fase da Série C.

O Náutico enfrenta o Ituano, às 17h, em partida válida pela 19ª e última rodada. Na classificação, a equipe do técnico Hélio dos Anjos ocupa a vice-liderança com 33 pontos.

Dúvidas no próximo jogo

No empate com o São Bernardo, o Náutico não contou com o goleiro Muriel, o zagueiro Mateus Silva e o atacante Paulo Sérgio. Ambos em tratamento das respectivas lesões no departamento médico. Como o Timbu já está classificado, os titulares podem ser poupados mais uma vez de olho na disputa do Quadrangular Final.