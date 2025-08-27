Torcedores do Santa Cruz vão ao Arruda comprar ingressos e se frustram
Santa Cruz enfrenta o América-RN neste sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco, pelo jogo de ida das quartas de final da Série D
A alta procura da torcida do Santa Cruz pelos ingressos da partida contra o América-RN, neste sábado (30), às 19h, pela ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, gerou problemas para os torcedores que foram presencialmente ao Arruda, nesta quarta-feira (27). Mesmo sem anúncio de venda física, muitos foram ao estádio na expectativa de adquirir os bilhetes.
O repórter Leonardo Vasconcelos foi às bilheterias do Arruda e constatou filas da torcida, que estava na espera dos ingressos da partida.
Vários torcedores vieram de longe e aguardavam por horas na fila. Por volta das 15h30, muitos ainda esperavam pelos bilhetes.
"Sou taxista, deixei de trabalhar para prestigiar meu clube, comprar ingressos. Desde que cheguei só tinha ingresso de R$ 120. Mas até agora não existe ingresso de R$ 120, nem de 20, nem de R$ 40 e nem de R$ 60. Depois do tumulto disseram que ia ter ingressos. Estamos esperando até agora", disse Anderson.
Procurado pela reportagem, o Santa Cruz informou que não existe venda em local físico e que a bilheteria do Arruda funciona como uma espécie de atendimento aos torcedores que possuem algum tipo de dificuldade para comprar online.
Santa Cruz x América-RN: Quantos ingressos vendidos?
O torcedor que ainda não adquiriu ingressos terá que fazer pelo site do Futebol Card. Até a manhã desta quarta-feira (27/08) mais de 30 mil entradas foram confirmadas pela torcida.
Para ter acesso às arquibancadas, é necessário fazer o registro da biometria facial. Existem dois links para o cadastro: um para sócios (clique aqui) e outro para não sócios (clique aqui).
Valores dos ingressos:
- Norte Superior (Visitante) - R$ 40,00
- Oeste Superior - R$ 40,00
- Setor Mandante - R$ 40,00
- Norte Inferior - R$ 60,00
- Oeste Inferior - R$ 120,00
- Deck Leste - R$ 120,00
- Leste Superior - Esgotado
- Sul Inferior - Esgotado
- Leste Inferior - Esgotado