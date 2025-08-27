Após aumentar carga de ingressos, Santa Cruz atualiza parcial do público para jogo contra América-RN

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os dois times disputam o acesso nos próximos dias 30 de agosto (Recife) e 7 de setembro (Natal) na Série D do Campeonato Brasileiro

O Santa Cruz anunciou que mais de 35.200 ingressos já foram vendidos para o jogo contra o América-RN. A partida acontece neste sábado (30), às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Mais cedo, o clube coral informou que conseguiu uma carga extra de 3 mil ingressos. Até o fechamento desta matéria, apenas os ingressos da torcida visitante estavam disponíveis para a venda.

Situação do site da Futebol Card - Divulgação

Nas opções para os tricolores, o site da Futebol Card, empresa que comercializa os bilhetes, informou que o sistema estavam aguardando a confirmação do pagamento de ingressos "reservados no carrinho".

A expectativa é que cerca de 44 mil torcedores estejam presentes no primeiro confronto da decisão. Por lei, o América-RN possui 10% da carga dos ingressos disponibilizados para a partida. Além disso, ainda é necessário separar um espaço de distância entre as torcidas.

Confira anúncio do Santa Cruz