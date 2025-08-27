fechar
Santa Cruz | Patrocinada

Após aumentar carga de ingressos, Santa Cruz atualiza parcial do público para jogo contra América-RN

Os dois times disputam o acesso nos próximos dias 30 de agosto (Recife) e 7 de setembro (Natal) na Série D do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 27/08/2025 às 21:14
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz anunciou que mais de 35.200 ingressos já foram vendidos para o jogo contra o América-RN. A partida acontece neste sábado (30), às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Leia Também

Mais cedo, o clube coral informou que conseguiu uma carga extra de 3 mil ingressos. Até o fechamento desta matéria, apenas os ingressos da torcida visitante estavam disponíveis para a venda.

Divulgação
Situação do site da Futebol Card - Divulgação

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Nas opções para os tricolores, o site da Futebol Card, empresa que comercializa os bilhetes, informou que o sistema estavam aguardando a confirmação do pagamento de ingressos "reservados no carrinho".

A expectativa é que cerca de 44 mil torcedores estejam presentes no primeiro confronto da decisão. Por lei, o América-RN possui 10% da carga dos ingressos disponibilizados para a partida. Além disso, ainda é necessário separar um espaço de distância entre as torcidas.

Confira anúncio do Santa Cruz

Leia também

Santa Cruz vende mais de 25 mil ingressos em menos de 2 horas para jogo contra América-RN
Casa Cheia

Santa Cruz vende mais de 25 mil ingressos em menos de 2 horas para jogo contra América-RN
Santa Cruz x América-RN: Parcial atualizada! Veja o total de ingressos vendidos agora
arena lotada

Santa Cruz x América-RN: Parcial atualizada! Veja o total de ingressos vendidos agora

Compartilhe

Tags