Após aumentar carga de ingressos, Santa Cruz atualiza parcial do público para jogo contra América-RN
Os dois times disputam o acesso nos próximos dias 30 de agosto (Recife) e 7 de setembro (Natal) na Série D do Campeonato Brasileiro
O Santa Cruz anunciou que mais de 35.200 ingressos já foram vendidos para o jogo contra o América-RN. A partida acontece neste sábado (30), às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
Mais cedo, o clube coral informou que conseguiu uma carga extra de 3 mil ingressos. Até o fechamento desta matéria, apenas os ingressos da torcida visitante estavam disponíveis para a venda.
Nas opções para os tricolores, o site da Futebol Card, empresa que comercializa os bilhetes, informou que o sistema estavam aguardando a confirmação do pagamento de ingressos "reservados no carrinho".
A expectativa é que cerca de 44 mil torcedores estejam presentes no primeiro confronto da decisão. Por lei, o América-RN possui 10% da carga dos ingressos disponibilizados para a partida. Além disso, ainda é necessário separar um espaço de distância entre as torcidas.
Confira anúncio do Santa Cruz