Santa Cruz amplia a carga de ingressos para decisão contra América-RN

O duelo é válido pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e o time classificado garante o acesso

O Santa Cruz informou que conseguiu ampliar a carga de ingressos para a decisão contra o América-RN. De acordo com a nota oficial, mais três mil ingressos fora disponibilizados para a torcida coral. Assim, a expectativa é que cerca de 44 mil tricolores estejam na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

"Após reunião entre a equipe de operações do Santa Cruz, autoridades de segurança pública do Estado e transportes públicos, o Santa Cruz liberou mais uma carga de 3.000 ingressos para venda no sistema da Futebol Card. As vendas para torcida visitante seguem normalmente", informou o Tricolor, em nota oficial.

Até o fechamento desta matéria, o site da Futebol Card, que comercializa os bilhetes, só tinha disponível para a venda os ingressos da torcida visitante.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Blog do Torcedor, apenas os camarotes estão disponível e os proprietários dos locais no Arruda possuem prioridade de compra.

Até a última parcial, mais de 30 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada pelo Santa Cruz. Durante esta quarta-feira (27), torcedores foram até o Arruda na esperança de conseguir comprar ingressos. Porém, seguinte a legislação federal, a venda só está sendo permitida de forma online devido a necessidade da biometria facial.

Santa Cruz x América-RN

Santa Cruz x América-RN se enfrentam neste sábado (30), às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco. O duelo é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

A partida de volta acontece no dia 7 de setembro (domingo), às 19h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar de fase garante uma vaga na Série C de 2026.