Jogo decisivo entre América-RN x Santa Cruz, em Natal, pode ter data alterada: entenda
Partida em Natal está marcada para o dia 7 de setembro. No entanto, data pode ser alterada à pedido dos órgãos de segurança do Rio Grande do Norte
O duelo decisivo entre Santa Cruz e América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, válido pelas quartas de final da Série D, pode ter sua data alterada.
A partida está marcada para o dia 7 de setembro (domingo). No entanto, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM-RN), solicitou uma mudança na data da partida.
Os órgãos de segurança pediram que o jogo tenha sua data alterada para o dia anterior (6 de setembro). A mudança seria realizada devido aos desfiles do feriado da Independência do Brasil.
O América-RN confirmou a solicitação. A CBF também foi informada sobre o pedido da PM-RN, mas a solicitação ainda não foi homologada. Confira abaixo a nota do América.
O América Futebol Clube SAF informa que tomou conhecimento da solicitação da Polícia Militar do Rio Grande do Norte para a antecipação da partida contra o Santa Cruz-PE, do domingo (07/09) para o sábado (06/09). O pedido foi feito pela corporação baseado em questões operacionais, em virtude do Dia da Independência.
O América informa, ainda, que aguarda posicionamentos da FNF e CBF e esclarece que a mudança pode acarretar prejuízos financeiros e, principalmente, desportivos para o clube.
Arena recebe evento musical
Apesar do pedido para que a partida seja realizada no dia 6 de setembro, a Arena das Dunas recebe, na mesma data, um evento musical, que irá ocorrer na área externa do estádio.
Santa Cruz lota Arena de Pernambuco para o jogo de ida
O jogo de ida, na Arena de Pernambuco, será realizado neste sábado (30), às 19h00. Para a partida, a torcida do Santa Cruz promete esgotar a sua carga de ingressos.
Em Natal, a expectativa também é de grande público, por parte da torcida do América-RN. O vencedor do confronto irá garantir o acesso para a Série C.