Jogo decisivo entre América-RN x Santa Cruz, em Natal, pode ter data alterada: entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Partida em Natal está marcada para o dia 7 de setembro. No entanto, data pode ser alterada à pedido dos órgãos de segurança do Rio Grande do Norte

O duelo decisivo entre Santa Cruz e América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, válido pelas quartas de final da Série D, pode ter sua data alterada.

A partida está marcada para o dia 7 de setembro (domingo). No entanto, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM-RN), solicitou uma mudança na data da partida.

Os órgãos de segurança pediram que o jogo tenha sua data alterada para o dia anterior (6 de setembro). A mudança seria realizada devido aos desfiles do feriado da Independência do Brasil.

O América-RN confirmou a solicitação. A CBF também foi informada sobre o pedido da PM-RN, mas a solicitação ainda não foi homologada. Confira abaixo a nota do América.

O América Futebol Clube SAF informa que tomou conhecimento da solicitação da Polícia Militar do Rio Grande do Norte para a antecipação da partida contra o Santa Cruz-PE, do domingo (07/09) para o sábado (06/09). O pedido foi feito pela corporação baseado em questões operacionais, em virtude do Dia da Independência.

O América informa, ainda, que aguarda posicionamentos da FNF e CBF e esclarece que a mudança pode acarretar prejuízos financeiros e, principalmente, desportivos para o clube.

Arena recebe evento musical

Apesar do pedido para que a partida seja realizada no dia 6 de setembro, a Arena das Dunas recebe, na mesma data, um evento musical, que irá ocorrer na área externa do estádio.

Santa Cruz lota Arena de Pernambuco para o jogo de ida

O jogo de ida, na Arena de Pernambuco, será realizado neste sábado (30), às 19h00. Para a partida, a torcida do Santa Cruz promete esgotar a sua carga de ingressos.

Em Natal, a expectativa também é de grande público, por parte da torcida do América-RN. O vencedor do confronto irá garantir o acesso para a Série C.