CBF altera horário de América-RN e Santa Cruz após pedido da PM-RN; data é mantida
Duelo na Arena das Dunas é válido pela volta das quartas de final da Série D. Confronto decisivo está marcado para o dia 7 de setembro (domingo)
A partida entre América-RN e Santa Cruz, que será disputada na Arena das Dunas, em Natal, pela volta das quartas de final da Série D, teve seu horário alterado. A mudança foi homologada pela CBF nesta sexta-feira (29).
A partida estava marcada para o dia 7 de setembro (domingo), às 16h00 (Horário de Brasília). No entanto, após pedido da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM-RN), o confronto será realizado às 19h00 do mesmo dia.
Entenda a alteração
Os órgãos de segurança haviam pedido a alteração da data do jogo para o dia anterior (6 de setembro). O motivo alegado para a mudança são os desfiles relacionados ao feriado da Independência do Brasil, além do reforço policial durante o feriado.
No entanto, a Arena das Dunas irá receber, na data solicitada pelos órgãos de segurança, um evento musical, que irá ocorrer na área externa do estádio.
Para que a partida não seja realizada na segunda-feira (08), foi decidida apenas pela alteração no horário do confronto.
Santa Cruz lota Arena de Pernambuco para o jogo de ida
O jogo de ida, na Arena de Pernambuco, será realizado neste sábado (30), às 19h00. Para a partida, a torcida do Santa Cruz já esgotou a sua carga de ingressos.
Em Natal, a expectativa também é de grande público pela torcida do América-RN. O vencedor do confronto decisivo irá garantir o acesso para a Série C, além da vaga nas semifinais da Série D.