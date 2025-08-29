fechar
Santa Cruz | Notícia

CBF altera horário de América-RN e Santa Cruz após pedido da PM-RN; data é mantida

Duelo na Arena das Dunas é válido pela volta das quartas de final da Série D. Confronto decisivo está marcado para o dia 7 de setembro (domingo)

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/08/2025 às 13:06
Torcida do América-RN na Arena das Dunas
Torcida do América-RN na Arena das Dunas - Foto: Gabriel Leite/ América-RN

A partida entre América-RN e Santa Cruz, que será disputada na Arena das Dunas, em Natal, pela volta das quartas de final da Série D, teve seu horário alterado. A mudança foi homologada pela CBF nesta sexta-feira (29).

A partida estava marcada para o dia 7 de setembro (domingo), às 16h00 (Horário de Brasília). No entanto, após pedido da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM-RN), o confronto será realizado às 19h00 do mesmo dia.

Entenda a alteração

Os órgãos de segurança haviam pedido a alteração da data do jogo para o dia anterior (6 de setembro). O motivo alegado para a mudança são os desfiles relacionados ao feriado da Independência do Brasil, além do reforço policial durante o feriado.

No entanto, a Arena das Dunas irá receber, na data solicitada pelos órgãos de segurança, um evento musical, que irá ocorrer na área externa do estádio.

Para que a partida não seja realizada na segunda-feira (08), foi decidida apenas pela alteração no horário do confronto.

O jogo de ida, na Arena de Pernambuco, será realizado neste sábado (30), às 19h00. Para a partida, a torcida do Santa Cruz já esgotou a sua carga de ingressos.

Em Natal, a expectativa também é de grande público pela torcida do América-RN. O vencedor do confronto decisivo irá garantir o acesso para a Série C, além da vaga nas semifinais da Série D.

