CBF altera horário de América-RN e Santa Cruz após pedido da PM-RN; data é mantida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Duelo na Arena das Dunas é válido pela volta das quartas de final da Série D. Confronto decisivo está marcado para o dia 7 de setembro (domingo)

A partida entre América-RN e Santa Cruz, que será disputada na Arena das Dunas, em Natal, pela volta das quartas de final da Série D, teve seu horário alterado. A mudança foi homologada pela CBF nesta sexta-feira (29).

A partida estava marcada para o dia 7 de setembro (domingo), às 16h00 (Horário de Brasília). No entanto, após pedido da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM-RN), o confronto será realizado às 19h00 do mesmo dia.

Entenda a alteração

Os órgãos de segurança haviam pedido a alteração da data do jogo para o dia anterior (6 de setembro). O motivo alegado para a mudança são os desfiles relacionados ao feriado da Independência do Brasil, além do reforço policial durante o feriado.

No entanto, a Arena das Dunas irá receber, na data solicitada pelos órgãos de segurança, um evento musical, que irá ocorrer na área externa do estádio.

Para que a partida não seja realizada na segunda-feira (08), foi decidida apenas pela alteração no horário do confronto.

Santa Cruz lota Arena de Pernambuco para o jogo de ida

O jogo de ida, na Arena de Pernambuco, será realizado neste sábado (30), às 19h00. Para a partida, a torcida do Santa Cruz já esgotou a sua carga de ingressos.

Em Natal, a expectativa também é de grande público pela torcida do América-RN. O vencedor do confronto decisivo irá garantir o acesso para a Série C, além da vaga nas semifinais da Série D.