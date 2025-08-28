Santa Cruz vende apenas 1.050 ingressos de visitante para duelo contra o América-RN
A torcida tricolor já esgotou a carga destinada aos mandantes e a procura ainda continua por mais bilhetes para o jogo de ida das quartas de final
O Santa Cruz recebeu uma baixa procura por parte da torcida do América-RN para o jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Blog do Torcedor, apenas 1.050 bilhetes foram comercializados até a noite desta quinta-feira (28). No total, 4.300 entradas estão disponibilizadas para aos torcedores do clube potiguar.
A carga disponibilizada para a torcida do América-RN é determinada pelo Regulamento Geral de Competições (RGC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ou seja, 10% da carga total de 43 mil ingressos.
Do outro lado, os tricolores estão "brigando" por ingressos para o primeiro jogo da decisão. O Santa Cruz já confirmou, nesta quinta, que os bilhetes estão esgotados. Assim, 38.700 entradas foram comercializadas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Vale destacar que as normas de segurança ainda determinam um distanciamento entre as torcidas. Dessa maneira, o Santa Cruz não terá como atingir o recorde da Arena de Pernambuco.
A marca pertence ao Sport que colocou 45.500 torcedores, no palco de São Lourenço da Mata, no jogo de volta da final do Pernambucano contra o Náutico, no ano de 2024.
Ver essa foto no Instagram
Santa Cruz x América-RN
O jogo de ida acontece neste sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco. Já a partida de volta está prevista para o dia 7 de setembro (domingo). Existe a possibilidade da partida sofrer uma mudança de horário: sair das 16h e acontecer às 19h, na Arena das Dunas, em Natal.