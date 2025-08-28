5 motivos para acreditar no acesso do Santa Cruz à Série C
Tricolor entra em campo neste sábado (30), pela partida de ida das quartas da Série D. Adversário do time na luta pelo acesso será o América-RN
Em busca do acesso à Série C, o Santa Cruz se prepara para a disputa da fase decisiva da Série D. O clube pernambucano encara o América-RN.
O primeiro jogo será disputado neste sábado (30), na Arena de Pernambuco, às 19h00 (Horário de Brasília).
Já a partida decisiva está definida para o dia 07 de setembro (domingo), às 16h00 (horário de Brasília). No entanto, existe a possibilidade do jogo ter sua data alterada.
No Arruda, o clima é de empolgação. A torcida do Santa Cruz, que conta as horas para a partida contra o time de Natal, possui diversas razões para confiar no acesso à Série C.
Confira alguns motivos para acreditar no acesso do Santa Cruz
Torcida
A massa Tricolor promete apoiar incondicionalmente a Cobra-Coral. Para a partida de ida contra o Mecão, já foi comercializada toda a carga de ingressos disponível para a torcida coral.
Histórico recente diante do adversário
Nesta Série D, América-RN e Santa Cruz já se enfrentaram na fase de grupos, já que os dois clubes estavam na chave A3.
No duelo disputado no Arruda, vitória tricolor pelo placar de 2 a 1, com dois gols de Thiago Galhardo, enquanto em Natal, o placar ficou empatado em 0 a 0.
Portanto, baseado nesse retrospecto recente, a Cobra-Coral sai em vantagem diante do time potiguar.
Elenco experiente
O Santa Cruz conta com jogadores com larga experiência no futebol, casos de Thiago Galhardo, Renato, Toty e William Alves.
Os atletas podem exercer um importante papel de liderança em momentos importantes e podem contribuir em momentos de pressão, além de serem uma fonte de apoio aos atletas mais jovens.
Peso da camisa
Apesar do América-RN ser um clube tradicional no futebol brasileiro, o Santa Cruz possui a maior força do confronto, no quesito história do time.
Enquanto nos últimos anos o time potiguar alterna entre as Séries C e D, o Santa Cruz chegou a disputar a Série A em 2016, ano em que também foi campeão da Copa do Nordeste.
Empolgação
O Santa Cruz vem empolgado após garantir a classificação em momentos difíceis. Na primeira fase de mata-mata, o time venceu o Sergipe, nos pênaltis, após reviravolta no jogo de volta.
Já na última fase, contra o Altos, o time havia ficado no empate por 1 a 1, na ida, mas uma atuação espetacular de Rokenedy na volta garantiu a vaga coral.
O clima de empolgação após eliminar adversários que causaram dificuldade ao Tricolor pode ser um combustível para o time eliminar o América-RN.