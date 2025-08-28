fechar
Santa Cruz | Notícia

5 motivos para acreditar no acesso do Santa Cruz à Série C

Tricolor entra em campo neste sábado (30), pela partida de ida das quartas da Série D. Adversário do time na luta pelo acesso será o América-RN

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 28/08/2025 às 15:38
Lance do primeiro jogo entre Santa Cruz x Altos pelas oitavas de final da Série D
Lance do primeiro jogo entre Santa Cruz x Altos pelas oitavas de final da Série D - Jailton Jr/JC Imagem

Em busca do acesso à Série C, o Santa Cruz se prepara para a disputa da fase decisiva da Série D. O clube pernambucano encara o América-RN.

O primeiro jogo será disputado neste sábado (30), na Arena de Pernambuco, às 19h00 (Horário de Brasília).

Já a partida decisiva está definida para o dia 07 de setembro (domingo), às 16h00 (horário de Brasília). No entanto, existe a possibilidade do jogo ter sua data alterada.

No Arruda, o clima é de empolgação. A torcida do Santa Cruz, que conta as horas para a partida contra o time de Natal, possui diversas razões para confiar no acesso à Série C.

Confira alguns motivos para acreditar no acesso do Santa Cruz

Torcida

A massa Tricolor promete apoiar incondicionalmente a Cobra-Coral. Para a partida de ida contra o Mecão, já foi comercializada toda a carga de ingressos disponível para a torcida coral.

Histórico recente diante do adversário

Nesta Série D, América-RN e Santa Cruz já se enfrentaram na fase de grupos, já que os dois clubes estavam na chave A3.

No duelo disputado no Arruda, vitória tricolor pelo placar de 2 a 1, com dois gols de Thiago Galhardo, enquanto em Natal, o placar ficou empatado em 0 a 0.

Portanto, baseado nesse retrospecto recente, a Cobra-Coral sai em vantagem diante do time potiguar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Elenco experiente

O Santa Cruz conta com jogadores com larga experiência no futebol, casos de Thiago Galhardo, Renato, Toty e William Alves.

Os atletas podem exercer um importante papel de liderança em momentos importantes e podem contribuir em momentos de pressão, além de serem uma fonte de apoio aos atletas mais jovens.

Leia Também

Peso da camisa

Apesar do América-RN ser um clube tradicional no futebol brasileiro, o Santa Cruz possui a maior força do confronto, no quesito história do time.

Enquanto nos últimos anos o time potiguar alterna entre as Séries C e D, o Santa Cruz chegou a disputar a Série A em 2016, ano em que também foi campeão da Copa do Nordeste.

Empolgação

O Santa Cruz vem empolgado após garantir a classificação em momentos difíceis. Na primeira fase de mata-mata, o time venceu o Sergipe, nos pênaltis, após reviravolta no jogo de volta.

Já na última fase, contra o Altos, o time havia ficado no empate por 1 a 1, na ida, mas uma atuação espetacular de Rokenedy na volta garantiu a vaga coral.

O clima de empolgação após eliminar adversários que causaram dificuldade ao Tricolor pode ser um combustível para o time eliminar o América-RN.

Leia também

Jogo decisivo entre América-RN x Santa Cruz, em Natal, pode ter data alterada: entenda
Série D

Jogo decisivo entre América-RN x Santa Cruz, em Natal, pode ter data alterada: entenda
Ingressos esgotados para Santa Cruz x América de Natal na Arena Pernambuco; confira a parcial atualizada
Série D

Ingressos esgotados para Santa Cruz x América de Natal na Arena Pernambuco; confira a parcial atualizada

Compartilhe

Tags