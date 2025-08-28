Com ingressos esgotados para torcida coral, Santa Cruz atualiza parcial e detalha capacidade
Mais de 40 mil torcedores são esperados na Arena de Pernambuco para o jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro
O Santa Cruz atualizou, no início da noite desta quinta-feira (28), a parcial de ingressos de vendidos para o jogo contra o América-RN. De acordo com o comunicado, 38.300 bilhetes já foram comercializados de forma antecipada. Além disso, o clube reiterou que as entradas para os tricolores estão esgotadas.
Ainda em nota oficial, o Tricolor do Arruda comunicou que a capacidade total para a decisão é de 43 mil ingressos. Desses, 38.700 são destinados ao clube mandante e 4.300 (10%) ao time visitante.
O Regulamento Geral de Competições (RGC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determina que o time visitante tenha, no mínimo, 10% dos ingressos disponibilizados para a partida.
"A maior torcida de Pernambuco já garantiu sua presença e vai transformar a Arena de Pernambuco em um verdadeiro caldeirão", destacou o clube coral.
Santa Cruz x América-RN se enfrentam neste sábado (30), às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco. O duelo é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro
América-RN x Santa Cruz
Em relação ao jogo de volta, um pedido da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM-RN) agitou os bastidores de América-RN e Santa Cruz. O órgão solicitou a mudança da data e usou o desfile cívico de 7 de setembro, data da grande decisão, como argumento. Na visão da PM-RN, o batalhão atuará no limite na data.
Em contrapartida, a Polícia Militar garantiu, que, mesmo assim, possui condições de gerar a segurança em toda a capital potiguar no dia. O América-RN, por sua vez, afirmou que aguarda a posição da CBF e se mostrou contrário à alteração na data do jogo.