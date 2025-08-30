fechar
Santa Cruz | Notícia

Transmissão ao vivo de Santa Cruz x América-RN hoje (30/08): Veja em tempo real e com imagens

O duelo é válido pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e o time classificado conquista o acesso

Por Davi Saboya Publicado em 30/08/2025 às 17:36
Rokenedy, goleiro do Santa Cruz
Rokenedy, goleiro do Santa Cruz - Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz encara o América-RN, neste sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O duelo é válido pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. 

Leia Também

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o primeiro jogo da decisão do clube coral. A transmissão está disponível na canal da emissora no Youtube, além do site oficial. 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na telinha, o torcedor pode assistir ao jogo pelo canal Metrópoles no Youtube. Clique aqui e assista com imagens. 

Veja a transmissão ao vivo de Santa Cruz x América-RN hoje (30/08)

Leia também

Chaveamento Série D: Três jogos abrem as quartas-de-final neste sábado (30/08)
Série D

Chaveamento Série D: Três jogos abrem as quartas-de-final neste sábado (30/08)
Próximo jogo do Santa Cruz contra o América-RN: Data e horário da volta na Série D
Série D

Próximo jogo do Santa Cruz contra o América-RN: Data e horário da volta na Série D

Compartilhe

Tags