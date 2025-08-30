fechar
Escalação do Santa Cruz: Cabo não prepara surpresa para 1º jogo contra América-RN

O duelo é válido pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e o Tricolor do Arruda entra com força máxima

Por Davi Saboya Publicado em 30/08/2025 às 18:36 | Atualizado em 30/08/2025 às 18:39
Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz, agitado na beira do campo
Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz, agitado na beira do campo - Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz está confirmado para o primeiro jogo da decisão contra o América-RN. O técnico Marcelo Cabo não preparou nenhuma surpresa para o 1º jogo, neste sábado (30), na Arena de Pernambuco. Assim, o Tricolor entra em campo com força máxima.

A escalação do Santa Cruz é com Rokenedy, Toty, Eurico, William Alves, Nathan, Gabriel Galhardo, Balotelli, Willian Júnior, Thiaguinho, Renato e Thiago Galhardo.

Já o América-RN está escalado com Renan Bragança, Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba, Renan Siqueira, Ferreira, Alexandre Aruá, Souza, Dudu, Hebert e Salatiel.

Transmissão de Santa Cruz x América-RN ao vivo

O jogo de volta está marcado para o dia 7 de setembro (domingo). A partida acontece na Arena das Dunas, em Natal, a partir das 19h (de Brasília). Quem passar garante uma vaga na Série C de 2026.

