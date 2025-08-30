Escalação do Santa Cruz: Cabo não prepara surpresa para 1º jogo contra América-RN
O duelo é válido pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e o Tricolor do Arruda entra com força máxima
O Santa Cruz está confirmado para o primeiro jogo da decisão contra o América-RN. O técnico Marcelo Cabo não preparou nenhuma surpresa para o 1º jogo, neste sábado (30), na Arena de Pernambuco. Assim, o Tricolor entra em campo com força máxima.
A escalação do Santa Cruz é com Rokenedy, Toty, Eurico, William Alves, Nathan, Gabriel Galhardo, Balotelli, Willian Júnior, Thiaguinho, Renato e Thiago Galhardo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Já o América-RN está escalado com Renan Bragança, Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba, Renan Siqueira, Ferreira, Alexandre Aruá, Souza, Dudu, Hebert e Salatiel.
Transmissão de Santa Cruz x América-RN ao vivo
O jogo de volta está marcado para o dia 7 de setembro (domingo). A partida acontece na Arena das Dunas, em Natal, a partir das 19h (de Brasília). Quem passar garante uma vaga na Série C de 2026.