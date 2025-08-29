Santa Cruz x América-RN ao vivo (30/09): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Série D e o time que conquistar a classificação garante o acesso à Série C de 2026

O Santa Cruz começa uma grande decisão contra o América-RN, neste sábado (30), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo promete sacudir o futebol nordestino e brasileiro com o encontro entre os dois times que arrastam multidões.

A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O segundo embate está marcado para o dia 7 de setembro (domingo), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal.

Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Quem ganhar avança para as semifinais e ainda garante o tão sonhado acesso à Série C de 2026.

Os outros três semifinais e garantidos na Terceira Divisão do próximo ano saem dos confrontos entre Maranhão x ASA, Goiatuba x Inter de Limeira e Cianorte x Barra-SC.

Esquema especial de mobilidade

A CBTU Recife promete um esquema especial do metrô, que funcionará até 23h, no dia do jogo. Não haverá o tradicional ônibus expresso, porém, existirá uma integração no Terminal Cosme e Damião, que terá ônibus para levar os torcedores ao local do jogo.

Casa cheia

O Santa Cruz vendeu todos os ingressos destinados à torcida coral de forma antecipada. No total, foram disponibilizados 38.700 ingressos para os tricolores. Já a torcida do América-RN possui o direito a 4.300 bilhetes. A expectativa é que mais de 40 mil torcedores estejam no estádio.

Santa Cruz x América

Santa Cruz e América-RN se encontraram na primeira fase da Série D no Grupo A3. O time potiguar acabou na liderança com 27 pontos. A mesma pontuação do Tricolor, que ficou na vice-liderança, mas perdeu no saldo de gols.

Antes das quartas de final, a Cobra Coral eliminou o Sergipe e o Altos. Já o Dragão passou por Juazeirense e Imperatriz.

Na direção do América-RN, um personagem que une os dois clubes: o executivo de futebol Constantino Júnior. Ele já foi diretor de futebol e presidente do Santa Cruz.

Desfalques

Os dois clubes não possuem grandes desfalques para o primeiro jogo da decisão. De um lado, o técnico Marcelo Cabo não contará com o volante Lucas Bessa, que foi expulso na última partida. Do outro, o treinador Gérson Gusmão perdeu o lateral-esquerdo Davi Gabriel com uma lesão muscular na coxa.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o primeiro jogo da decisão do Santa Cruz contra o América-RN. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do site oficial. Na telinha, a partida será exibida pelo Metrópoles (Youtube).

Ficha do jogo

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Pedro Favela (Gabriel Galhardo) e William Júnior; Renato, Geovany Soares (Thiaguinho) e Thiago Galhardo.

Técnico: Marcelo Cabo.

América-RN

Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá, Souza e Dudu; Hebert e Salatiel.

Técnico: Gerson Gusmão.