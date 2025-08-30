Chaveamento Série D: Três jogos abrem as quartas-de-final neste sábado (30/08)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Oito times disputam quatro vagas nas semifinais e, consequentemente, o acesso à Série C de 2026; três partidas acontecem neste sábado (30)

Agora vale o acesso! Neste sábado (30), três jogos abrem as partidas de ida das quartas-de-final da Série D 2025.

A bola começa a rolar a partir das 16h, horário de Brasília, com os confrontos Maranhão x ASA, no Castelão de São Luís, e Goiatuba x Inter de Limeira, no Divino Garcia Rosa.

Às 19h, é a vez do confronto mais esperado. Na Arena de Pernambuco, Santa Cruz e América de Natal se enfrentam no primeiro de dois jogos que juntos, prometem reunir mais de 75 mil torcedores.

No domingo (31), Cianorte e Barra se enfrentam, às 15h, no Estádio Willie Davids, encerrando as partidas de ida desta que é a fase mais importante de toda a Série D.

Os jogos da volta estão marcados para o fim de semana seguinte, sem qualquer alteração em função da Data Fifa.

Chaveamento da Série D 2025

Lado A

Chave 1:

Maranhão x ASA

Santa Cruz x América-RN

Chave 2

Goiatuba x Inter de Limeira



Cianorte x Barra

Jogos da volta

Sábado (06/09)

16h - Barra x Cianorte

16h - Inter de Limeira x Goiatuba

17h - ASA x Maranhão

Domingo (07/09)