Chaveamento Série D: Três jogos abrem as quartas-de-final neste sábado (30/08)
Oito times disputam quatro vagas nas semifinais e, consequentemente, o acesso à Série C de 2026; três partidas acontecem neste sábado (30)
Agora vale o acesso! Neste sábado (30), três jogos abrem as partidas de ida das quartas-de-final da Série D 2025.
A bola começa a rolar a partir das 16h, horário de Brasília, com os confrontos Maranhão x ASA, no Castelão de São Luís, e Goiatuba x Inter de Limeira, no Divino Garcia Rosa.
Às 19h, é a vez do confronto mais esperado. Na Arena de Pernambuco, Santa Cruz e América de Natal se enfrentam no primeiro de dois jogos que juntos, prometem reunir mais de 75 mil torcedores.
No domingo (31), Cianorte e Barra se enfrentam, às 15h, no Estádio Willie Davids, encerrando as partidas de ida desta que é a fase mais importante de toda a Série D.
Os jogos da volta estão marcados para o fim de semana seguinte, sem qualquer alteração em função da Data Fifa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Chaveamento da Série D 2025
Lado A
Chave 1:
- Maranhão x ASA
- Santa Cruz x América-RN
Chave 2
- Goiatuba x Inter de Limeira
- Cianorte x Barra
Jogos da volta
Sábado (06/09)
- 16h - Barra x Cianorte
- 16h - Inter de Limeira x Goiatuba
- 17h - ASA x Maranhão
Domingo (07/09)
- América-RN x Santa Cruz