América-RN x Santa Cruz: Início da venda de ingressos para visitantes aguarda definições da PM
A expectativa é de cerca de 3 mil tricolores no domingo (07/09), na Arena de Dunas, em Natal, para a partida que vale o acesso à Série C
A torcida do Santa Cruz anseia pela abertura da venda de ingressos no site da Futebol Card para o duelo contra América-RN, na Arena das Dunas, pelas quartas de final da Série D 2025.
Isso porque o confronto vale o acesso para a Série C e a Cobra Coral tem a vantagem do empate pela vitória no primeiro embate por 1 a 0. Espera-se cerca de 3 mil tricolores em Natal.
Quando abre a venda de ingressos para torcida do Santa Cruz?
O estádio tem capacidade para quase 32 mil pessoas. A carga máxima não é possível ser solicitada pelo clube mandante, pois precisa ter um espaço nas arquibancadas que divide as duas torcidas.
O Blog do Torcedor apurou que as entradas para os visitantes começam depois que a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) defina como será feito o bloqueio para separação dos torcedores.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A reunião está prevista acontecer nesta segunda-feira (01/09) ou, no mais tardar, na terça-feira (02/09). A bola rola para o jogo de volta no domingo (07/09), a partir das 19h (horário de Brasília).
- Ida: Santa Cruz 1 x 0 América-RN
- Volta: 07/09 - 19h - América-RN x Santa Cruz