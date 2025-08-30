O que o Santa Cruz precisa para conseguir o acesso contra o América-RN?
Santa Cruz venceu o América-RN, no jogo de ida, disputado na Arena de Pernambuco, e agora tem uma boa vantagem no mata-mata da Série D
Agora falta pouco. O Santa Cruz de fato está a um jogo do acesso para a Série C do Brasileiro do ano que vem. Após vencer por 1x0 o América-RN, nesse sábado (30), na Arena de Pernambuco, o Tricolor já começa a olhar para o jogo de volta, no domingo (7), na Arena das Dunas, em Natal.
O Tricolor largou na vantagem. Venceu por 1x0, com gol de Ariel, e agora pode até empatar que consegue subir de divisão. Uma derrota por um gol de diferença, seja qual for o placar, leva a decisão para os pênaltis, assim como foi contra o Sergipe e o Altos.
Já a derrota acima de um gol é tudo que o Tricolor não quer. Pois esse resultado classifica o América-RN.
Lembrando que a partida será às 19h, no horário de Brasília, após mudança feita pela CBF, que trocou o jogo das 16h para 19h, a pedido da Polícia Militar.