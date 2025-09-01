fechar
Santa Cruz | Notícia

CEO diz que Santa Cruz não está "medindo esforços" para decisão contra América-RN

Depois de vencer o primeiro jogo por 1x0, o Tricolor do Arruda precisa de um empate no duelo de volta contra o clube potiguar para conquistar acesso

Por Davi Saboya Publicado em 01/09/2025 às 22:47
Pedro Henriques, CEO do Santa Cruz, em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal
Pedro Henriques, CEO do Santa Cruz, em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal - Reprodução

CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques concedeu entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (1). Entre os assuntos debatidos, ele garantiu que a diretoria coral está proporcionando as melhores condições ao time tricolor para a decisão contra o América-RN.

Depois de vencer o jogo de ida por 1x0 em casa, o Santa Cruz joga pelo empate para garantir o acesso à Série C de 2026. O duelo de volta, válido pelas quartas de final da Série D, acontece no dia 7 de setembro (domingo), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal.

"Temos que entender que não é porque ganhamos que está tudo bem. E também porque perdeu está tudo ruim. Sempre tem o que corrigir e melhorar", afirmou o dirigente.

"O principal é entendermos a necessidade de focar, se concentrar no objetivo. Como diretoria, estamos proporcionando a melhor condição para a preparação do time. Não estamos medindo esforços", completou.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

De acordo com Pedro Henriques, a delegação do Santa Cruz viajará para Natal na próxima sexta-feira, dois dias antes da partida. Ele também frisou que o elenco coral está bastante concentrado no objetivo que precisa cumprir para faturar o acesso.

"Todo semana realizamos uma reunião de avaliação. Discutimos toda a logística, o cenário da viagem e o planejamento da semana. Como diretoria, é isso que podemos fazer: preparar o melhor para o time desenvolver a performance ideal", disse.

"Vamos enfrentar um adversário qualificado. Ainda existem 90 minutos. Esse jogo não se joga só no campo, sabemos que existem os bastidores e estamos tomando todos os cuidados para o time realizar a sua performance da melhor maneira", acrescentou.

Santa Cruz na Série D

Se passar pelo América-RN, o Santa Cruz garante uma vaga nas semifinais, além do acesso. Os outros três confrontos das quartas de final da Série D são entre Maranhão x ASA, Goiatuba x Inter de Limeira e Cianorte x Barra-SC.

Leia também

América-RN x Santa Cruz: Início da venda de ingressos para visitantes aguarda definições da PM
jogo de volta

América-RN x Santa Cruz: Início da venda de ingressos para visitantes aguarda definições da PM
Thiago Galhardo revela motivo de não ter voltado à Seleção Brasileira: "Não queria mais"
Thiago Galhardo

Thiago Galhardo revela motivo de não ter voltado à Seleção Brasileira: "Não queria mais"

Compartilhe

Tags