CEO diz que Santa Cruz não está "medindo esforços" para decisão contra América-RN
Depois de vencer o primeiro jogo por 1x0, o Tricolor do Arruda precisa de um empate no duelo de volta contra o clube potiguar para conquistar acesso
CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques concedeu entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (1). Entre os assuntos debatidos, ele garantiu que a diretoria coral está proporcionando as melhores condições ao time tricolor para a decisão contra o América-RN.
Depois de vencer o jogo de ida por 1x0 em casa, o Santa Cruz joga pelo empate para garantir o acesso à Série C de 2026. O duelo de volta, válido pelas quartas de final da Série D, acontece no dia 7 de setembro (domingo), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal.
"Temos que entender que não é porque ganhamos que está tudo bem. E também porque perdeu está tudo ruim. Sempre tem o que corrigir e melhorar", afirmou o dirigente.
"O principal é entendermos a necessidade de focar, se concentrar no objetivo. Como diretoria, estamos proporcionando a melhor condição para a preparação do time. Não estamos medindo esforços", completou.
De acordo com Pedro Henriques, a delegação do Santa Cruz viajará para Natal na próxima sexta-feira, dois dias antes da partida. Ele também frisou que o elenco coral está bastante concentrado no objetivo que precisa cumprir para faturar o acesso.
"Todo semana realizamos uma reunião de avaliação. Discutimos toda a logística, o cenário da viagem e o planejamento da semana. Como diretoria, é isso que podemos fazer: preparar o melhor para o time desenvolver a performance ideal", disse.
"Vamos enfrentar um adversário qualificado. Ainda existem 90 minutos. Esse jogo não se joga só no campo, sabemos que existem os bastidores e estamos tomando todos os cuidados para o time realizar a sua performance da melhor maneira", acrescentou.
Santa Cruz na Série D
Se passar pelo América-RN, o Santa Cruz garante uma vaga nas semifinais, além do acesso. Os outros três confrontos das quartas de final da Série D são entre Maranhão x ASA, Goiatuba x Inter de Limeira e Cianorte x Barra-SC.