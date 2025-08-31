Santa Cruz: Marcelo Cabo destaca evolução de Ariel e alerta: "duelo ainda está aberto"
Santa Cruz venceu o América-RN por 1x0, na Arena de Pernambuco, pela ida das quartas de final da Série D; Volta será na Arena das Dunas, no dia 7
Após a vitória do Santa Cruz por 1x0 sobre o América-RN, neste sábado (30), na Arena de Pernambuco, o técnico Marcelo Cabo avaliou o desempenho da equipe e projetou o jogo da volta, que será disputado no próximo domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas. O gol coral foi marcado por Ariel Nahuelpán, já nos minutos finais, diante de mais de 40 mil torcedores.
Além disso, Cabo destacou a importância da preparação de Ariel. “O Ariel vem evoluindo muito nos treinamentos, principalmente na parte física. É um homem de área, trouxemos ele para mudar o padrão do jogo, e conseguiu decidir para a gente no fim”, afirmou.
O treinador ressaltou também a postura do time durante a partida e a dificuldade imposta pelo adversário. “Pegamos uma equipe muito bem trabalhada, qualificada individual e coletivamente. A gente sabia que seria um clássico decidido no detalhe. Tivemos volume, chegamos bastante no último terço, mas pecamos no acabamento. Isso é algo que vamos trabalhar ao longo da semana”, disse.
Confronto em aberto
Apesar do resultado positivo, Marcelo Cabo fez questão de alertar que o confronto ainda não está definido. “Foi um resultado importante, mas é só a metade do mata-mata. Não tem euforia. A gente respeita muito o América, que estava invicto há dez jogos. Sabemos que dentro dos domínios deles a dificuldade será grande”, avaliou.
Para o jogo da volta, o Santa Cruz joga pelo empate ou por nova vitória para garantir o acesso à Série C de 2026. Já o América precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por dois ou mais gols para avançar direto.
Cabo reforçou que a preparação segue intensa. “Temos uma semana cheia para ajustar e planejar bem a partida. Nosso foco é total para buscar o objetivo e continuar essa caminhada”, completou.