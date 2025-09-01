Thiago Galhardo revela motivo de não ter voltado à Seleção Brasileira: "Não queria mais"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atacante do Santa Cruz foi convocado pela Amarelinha em 2020, mas não entrou em campo e não voltou a ser lembrado em futuras listas

Destaque do Santa Cruz na Série D, Thiago Galhardo comentou sua passagem pela Seleção Brasileira. Convocado por Tite em 2020, o atacante permaneceu no banco de reservas em jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, quando foi chamado após cortes.

Em entrevista à ESPN, o jogador revelou que a convocação para a Amarelinha foi a realização de um sonho compartilhado com a avó, que havia falecido um ano antes.

"O sonho da minha avó, depois que eu me tornei profissional, era me ver na seleção brasileira. Só que eu achava aquilo muito distante, uma coisa quase que impossível de acontecer. No túmulo (da minha avó) eu falei que o sonho dela passaria a ser meu naquele momento.

Não foi só por mim, foi por mim e por ela. Ela era uma pessoa que me motivou muito, me ajudou bastante quando eu comecei, cuidou de mim", disse Galhardo.

"Eu pego o sonho para mim, começo o ano muito bem, vem a pandemia e tem a paralisação. Na volta, eu estava muito focado. Eu entrei em um processo, comigo mesmo, de buscar a seleção, e busquei o meu auge, onde abri mão de muitas coisas: sexo, bebida, festas".



Galhardo destacou a sensação de ter atuado na Amarelinha e revelou o momento mais emocionante de sua passagem pela Seleção.

"Fico feliz de poder ter realizado esse meu sonho e da minha avó. E coincidiu que, no dia 17 de novembro de 2020, contra o Uruguai, estava completando um ano do falecimento da minha avó e eu estava com a mão no peito, cantando (o hino) com aquela camisa".

Galhardo revela motivo de não ter voltado à Seleção

Thiago Galhardo também revelou os motivos de não ter retornado à Seleção Brasileira em novas oportunidades.

O atacante afirmou que "abriu mão de diversas coisas" para chegar à Amarelinha. Segundo o atleta, ele "não fez o esforço necessário para retornar".

"Muitos brincam e zoam 'ele não quis voltar', não é que eu não quis voltar, aconteceram outras coisas que eu não quis abrir mais mão para poder voltar para lá..."

A questão da seleção que eu quis dizer foi que eu abri mão de muitas coisas para poder chegar à seleção brasileira.

São coisas que me fizeram falta e depois que eu atingi o meu objetivo, eu queria voltar para a seleção, eu queria ter jogado pela seleção, ido para a Copa, eu queria tudo. Só não queria abrir mão de tudo o que eu abri, eu só não fiz o esforço necessário para isso", explicou Galhardo.