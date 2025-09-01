Thiago Galhardo revela motivo de não ter voltado à Seleção Brasileira: "Não queria mais"
Atacante do Santa Cruz foi convocado pela Amarelinha em 2020, mas não entrou em campo e não voltou a ser lembrado em futuras listas
Destaque do Santa Cruz na Série D, Thiago Galhardo comentou sua passagem pela Seleção Brasileira. Convocado por Tite em 2020, o atacante permaneceu no banco de reservas em jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, quando foi chamado após cortes.
Em entrevista à ESPN, o jogador revelou que a convocação para a Amarelinha foi a realização de um sonho compartilhado com a avó, que havia falecido um ano antes.
"O sonho da minha avó, depois que eu me tornei profissional, era me ver na seleção brasileira. Só que eu achava aquilo muito distante, uma coisa quase que impossível de acontecer. No túmulo (da minha avó) eu falei que o sonho dela passaria a ser meu naquele momento.
Não foi só por mim, foi por mim e por ela. Ela era uma pessoa que me motivou muito, me ajudou bastante quando eu comecei, cuidou de mim", disse Galhardo.
"Eu pego o sonho para mim, começo o ano muito bem, vem a pandemia e tem a paralisação. Na volta, eu estava muito focado. Eu entrei em um processo, comigo mesmo, de buscar a seleção, e busquei o meu auge, onde abri mão de muitas coisas: sexo, bebida, festas".
Galhardo destacou a sensação de ter atuado na Amarelinha e revelou o momento mais emocionante de sua passagem pela Seleção.
"Fico feliz de poder ter realizado esse meu sonho e da minha avó. E coincidiu que, no dia 17 de novembro de 2020, contra o Uruguai, estava completando um ano do falecimento da minha avó e eu estava com a mão no peito, cantando (o hino) com aquela camisa".
Galhardo revela motivo de não ter voltado à Seleção
Thiago Galhardo também revelou os motivos de não ter retornado à Seleção Brasileira em novas oportunidades.
O atacante afirmou que "abriu mão de diversas coisas" para chegar à Amarelinha. Segundo o atleta, ele "não fez o esforço necessário para retornar".
"Muitos brincam e zoam 'ele não quis voltar', não é que eu não quis voltar, aconteceram outras coisas que eu não quis abrir mais mão para poder voltar para lá..."
A questão da seleção que eu quis dizer foi que eu abri mão de muitas coisas para poder chegar à seleção brasileira.
São coisas que me fizeram falta e depois que eu atingi o meu objetivo, eu queria voltar para a seleção, eu queria ter jogado pela seleção, ido para a Copa, eu queria tudo. Só não queria abrir mão de tudo o que eu abri, eu só não fiz o esforço necessário para isso", explicou Galhardo.