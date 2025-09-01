Seleção Brasileira: Carlo Ancelotti x Neymar! Veja as divergências sobre a ausência do camisa 10 da convocação
Tanto o treinador quando o jogador fizeram comentários refenrente à lista dos 23 convocados para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia
A Seleção Brasileira se prepara para os últimos desafios nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante de Chile e Bolívia, no Maracanã e em El Alto, respectivamente.
- 04/09: 21h30 - Brasil x Chile
- 09/09 - 20h30 - Bolívia x Brasil
No entanto, a lista de convocados de Carlo Ancelotti gerou polêmica após Neymar comentar sobre a própria ausência. O camisa 10 do Santos discordou da justificativa do treinador.
O que disseram Carlo Ancelotti e Neymar?
O técnico afirmou que é necessário estar em boa condição física para aparecer na convocação do Brasil e que o atacante não estaria porque sofreu lesão no edema muscular na coxa.
Ao contar sobre Rodrygo também ter ficado de fora, completou dizendo que ambos "sabem perfeitamente a ideia que a seleção tem" e que "não precisa falar com eles para explicar isso".
"Se eles querem explicações podem me chamar. O Rodrygo tem meu número, não sei se o Neymar tem, mas acho que sim", contou. O atleta do Peixe rebateu a justificativa que foi dada.
"Foi um incômodo, na verdade. Que não foi nada demais, tanto que eu joguei hoje (contra o Fluminense no domingo (31/08). Não ia jogar contra o Bahia mesmo (estava suspenso)", disse.
Apesar de parecer não concordar, afirmou que respeita a decisão do italiano. "Acho que fiquei fora por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver de condição física", declarou.
Quando foi o último jogo de Neymar pela Seleção Brasileira?
A última vez que Neymar entrou em campo com a camisa do Brasil foi em 18 de outubro de 2023, na derrota para o Uruguai por 2 a 0, no Estádio Centenário, na cidade de Montevidéu.
Aos 43 minutos do primeiro tempo, ele arrancou no meio-campo e sofreu falta cometida por De La Cruz. Os exames constataram o rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo dele.