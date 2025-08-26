Seleção Brasileira: Turnê asiática! Veja a agenda de amistosos contra Coreia do Sul e Japão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As duas partidas fazem parte da preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 e ocorrem depois do encerramento das Eliminatórias

A Seleção Brasileira terá dois compromissos importantes na Ásia em outubro, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará a Coreia do Sul e o Japão.

Segundo o coordenador executivo das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, o objetivo é testar todos os jogadores convocados contra rivais de estilos diferentes da América do Sul e Europa.

"É um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo", explicou o dirigente da CBF.

Carlo Ancelotti observa jogadores em treino da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Datas e horários dos amistosos da Seleção Brasileira

Em sua turnê asiática, o primeiro desafio será contra sul-coreanos, no dia 10 de outubro, em Seul. A partida começará às 08h (horário de Brasília).

Quatro dias depois, em 14 de outubro, a pentacampeã mundial estará em Tóquio para enfrentar o Japão, com inicio para às 07h30 (horário de Brasília).

10/10 - 08h - Brasil x Coreia do Sul - Seul

14/10 - 07h30 - Brasil x Japão - Tóquio

Jogos pelas Eliminatórias da Copa 2026:

Antes, os comandados de Carlo Ancelotti enfrentam o Chile no Maracanã, no dia 04 de setembro, e fecha as Eliminatórias da Copa no dia 09, fora de casa, contra a Bolívia.

04/09 - 21h30 - Brasil x Chile - Maracanã (RJ)

09/09 - 20h30 - Bolívia x Brasil - El Alto

O treinador italiano divulgou a lista dos 23 convocados, tendo várias novidades como Caio Henrique, Douglas Santos e Kaio Jorge. Neymar está ausente.

