Quando foi o último jogo de Neymar pela Seleção Brasileira? Relembre e veja números após lesão

Camisa 10 do Santos pode ser convocado por Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia; relembre a última partida de Neymar pelo Brasil

Hoje é dia de convocação da Seleção Brasileira e a expectativa é grande pelo retorno de Neymar.

Embora não viva grande fase pelo Santos, que briga contra o rebaixamento, o fato é que o camisa 10 é o principal jogador das gerações que sucederam o Penta, em 2002, e desde a Copa de 2014 é apontado como a maior esperança para o Hexa.

Se estiver presente na lista de convocados de Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, Neymar retornará à Seleção Brasileira depois de quase dois anos.





Relembre a última partida de Neymar pela Seleção Brasileira

O último jogo de Neymar com a camisa do Brasil foi em 18 de outubro de 2023, contra o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela 4ª rodada das Eliminatória da Copa do Mundo 2026, jogo que terminou com vitória por 2 x 0 dos uruguaios.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, Neymar arrancou no meio-campo e sofreu falta cometida por De La Cruz. O camisa 10 caiu em campo chorando e foi retirado de maca.

Após exames foi constatado o rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo, que deixariam o craque afastado dos gramados por quase um ano.

Último gol de Neymar pelo Brasil

A última vez que Neymar balançou as redes com a camisa da Seleção Brasileira foi no dia 8 de setembro de 2023.

Após receber passe de Rodrygo, o camisa 10 finalizou de primeira para dar números finais à goleada por 5 x 1 do Brasil contra a Bolívia pela 1ª rodada das Eliminatórias, no Mangueirão, em Belém.

Neymar já havia marcado um gol e dado uma assistência na mesma partida. Nos dois jogos seguintes, contra Peru e Venezuela, Neymar não marcou gols, mas deu duas assistência, uma em cada partida.

Números de Neymar após a lesão

Neymar só retornou aos gramados no dia 21 de outubro de 2024, mais de um ano após a lesão.

Ele atuou por 13 minutos contra o Al-Ain pela fase de grupos da Champions League Asiática. Não inscrito no Campeonato Saudita, Neymar jogou por mais 29 minutos no dia 4 de novembro, contra o Esteghlal FC, também pela Champions.

Em ambas as partidas não marcou gols ou deu assistências e encerrou uma passagem decepcionante pelo Al Hilal.

Seu retorno com sequência de partidas aconteceu apenas neste ano, no Santos. Ainda assim, Neymar perdeu 7 jogos no Brasileirão por lesão.

No total, com a camisa do Peixe, ele disputou 19 partidas.

Somadas aos dois jogos pelo Al Hilal, Neymar disputou 21 jogos desde que se recuperou de lesão e marcou 6 gols e contribuiu com 3 assistências, estando em campo por 1.385 minutos, o equivalente a 15,3 partidas.