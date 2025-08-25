Ancelotti divulga lista de convocados da Seleção Brasileira para jogos contra Chile e Bolívia; convocação sai às 15h30
Esta será a segunda convocação do italiano Carlo Ancelotti no comando da Seleção; tendência é de vários testes e novidades na nova lista
Carlo Ancelotti divulga convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (25), às 15h30 na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
A lista contará com 23 jogadores e deverá trazer uma série de novidades, uma vez que o italiano terá apenas mais três Datas Fifa (seis jogos) até a convocação final para a Copa do próximo ano.
Com o Brasil já classificado, nomes como Vinicius Júnior e Rodrygo, considerados certezas no elenco que disputará a Copa do Mundo estarão de fora para dar oportunidades a novos nomes.
A CBF TV, no YouTube transmite a convocação ao vivo e online GRÁTIS e com imagens.
Convocação da Seleção Brasileira
*Esta matéria será atualizada assim que a convocação for realizada, por ora, confira os nomes vazados da pré-lista:
Jogadores presentes na pré-lista de convocados para jogos contra Chile e Bolívia
A pré-lista conta com mais de 50 nomes, mas apenas 19 foram vazados previamente após apuração do ge, confira:
- Goleiros: Gabriel Brazão (Santos) e Hugo Souza (Corinthians)
- Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo) e Léo Ortiz (Flamengo)
- Laterais: Vitinho e Alex Telles (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Alex Sandro (Flamengo)
- Meio-campistas: Danilo (Botafogo), Marcos Antônio (São Paulo), Matheus Pereira (Cruzeiro) e Jean Lucas (Bahia)
- Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos), Rodrygo (Real Madrid) e Samuel Lino (Flamengo)
Datas e horários dos próximos jogos da Seleção Brasileira
Ambas as partidas terão transmissão da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada, do geTV, no YouTube e do Globoplay, no streaming.
Brasil x Chile (17ª rodada)
- Quinta-feira, 04/09, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã
Bolívia x Brasil (18ª rodada)
- Terça-feira, 09/09, às 20h30, horário de Brasília, no Estádio Municipal de El Alto
Classificação das Eliminatórias
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|28
|9
|19
|2º
|Equador
|25
|16
|7
|7
|2
|13
|5
|8
|3º
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|5
|4º
|Uruguai
|24
|16
|6
|6
|4
|19
|12
|7
|5º
|Paraguai
|24
|16
|6
|6
|4
|13
|10
|3
|6º
|Colômbia
|22
|16
|5
|7
|4
|19
|15
|4
|7º
|Venezuela
|18
|16
|4
|6
|6
|15
|19
|-4
|8º
|Bolívia
|17
|16
|5
|2
|9
|16
|32
|-16
|9º
|Peru
|12
|16
|2
|6
|8
|6
|17
|-11
|10º
|Chile
|10
|16
|2
|4
|10
|9
|24
|-15