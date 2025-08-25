Ancelotti divulga lista de convocados da Seleção Brasileira para jogos contra Chile e Bolívia; convocação sai às 15h30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Esta será a segunda convocação do italiano Carlo Ancelotti no comando da Seleção; tendência é de vários testes e novidades na nova lista

Carlo Ancelotti divulga convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (25), às 15h30 na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A lista contará com 23 jogadores e deverá trazer uma série de novidades, uma vez que o italiano terá apenas mais três Datas Fifa (seis jogos) até a convocação final para a Copa do próximo ano.

Com o Brasil já classificado, nomes como Vinicius Júnior e Rodrygo, considerados certezas no elenco que disputará a Copa do Mundo estarão de fora para dar oportunidades a novos nomes.

A CBF TV, no YouTube transmite a convocação ao vivo e online GRÁTIS e com imagens.

Convocação da Seleção Brasileira

*Esta matéria será atualizada assim que a convocação for realizada, por ora, confira os nomes vazados da pré-lista:



Jogadores presentes na pré-lista de convocados para jogos contra Chile e Bolívia

A pré-lista conta com mais de 50 nomes, mas apenas 19 foram vazados previamente após apuração do ge, confira:

Goleiros: Gabriel Brazão (Santos) e Hugo Souza (Corinthians)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo) e Léo Ortiz (Flamengo)

Laterais: Vitinho e Alex Telles (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Alex Sandro (Flamengo)

Meio-campistas: Danilo (Botafogo), Marcos Antônio (São Paulo), Matheus Pereira (Cruzeiro) e Jean Lucas (Bahia)

Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos), Rodrygo (Real Madrid) e Samuel Lino (Flamengo)

Datas e horários dos próximos jogos da Seleção Brasileira

Ambas as partidas terão transmissão da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada, do geTV, no YouTube e do Globoplay, no streaming.

Brasil x Chile (17ª rodada)

Quinta-feira, 04/09, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã

Bolívia x Brasil (18ª rodada)

Terça-feira, 09/09, às 20h30, horário de Brasília, no Estádio Municipal de El Alto

Classificação das Eliminatórias