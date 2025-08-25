fechar
Selecao brasileira |

Ancelotti divulga lista de convocados da Seleção Brasileira para jogos contra Chile e Bolívia; convocação sai às 15h30

Esta será a segunda convocação do italiano Carlo Ancelotti no comando da Seleção; tendência é de vários testes e novidades na nova lista

Por Victor Peixoto Publicado em 25/08/2025 às 9:00 | Atualizado em 25/08/2025 às 9:43
- Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti divulga convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (25), às 15h30 na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A lista contará com 23 jogadores e deverá trazer uma série de novidades, uma vez que o italiano terá apenas mais três Datas Fifa (seis jogos) até a convocação final para a Copa do próximo ano.

Com o Brasil já classificado, nomes como Vinicius Júnior Rodrygo, considerados certezas no elenco que disputará a Copa do Mundo estarão de fora para dar oportunidades a novos nomes.

CBF TV, no YouTube transmite a convocação ao vivo e online GRÁTIS e com imagens.

Convocação da Seleção Brasileira

*Esta matéria será atualizada assim que a convocação for realizada, por ora, confira os nomes vazados da pré-lista:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Jogadores presentes na pré-lista de convocados para jogos contra Chile e Bolívia

A pré-lista conta com mais de 50 nomes, mas apenas 19 foram vazados previamente após apuração do ge, confira:

  • Goleiros: Gabriel Brazão (Santos) e Hugo Souza (Corinthians)
  • Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo) e Léo Ortiz (Flamengo)
  • Laterais: Vitinho e Alex Telles (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Alex Sandro (Flamengo)
  • Meio-campistas: Danilo (Botafogo), Marcos Antônio (São Paulo), Matheus Pereira (Cruzeiro) e Jean Lucas (Bahia)
  • Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos), Rodrygo (Real Madrid) e Samuel Lino (Flamengo)

Datas e horários dos próximos jogos da Seleção Brasileira

Ambas as partidas terão transmissão da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada, do geTV, no YouTube e do Globoplay, no streaming.

Brasil x Chile (17ª rodada)

  • Quinta-feira, 04/09, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã

Bolívia x Brasil (18ª rodada)

  • Terça-feira, 09/09, às 20h30, horário de Brasília, no Estádio Municipal de El Alto

Classificação das Eliminatórias

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
ARArgentina 35 16 11 2 3 28 9 19
ECEquador 25 16 7 7 2 13 5 8  
BRBrasil 25 16 7 4 5 21 16 5  
UYUruguai 24 16 6 6 4 19 12 7
PYParaguai 24 16 6 6 4 13 10 3  
COColômbia 22 16 5 7 4 19 15 4  
VEVenezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4  
BOBolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16  
PEPeru 12 16 2 6 8 6 17 -11
10º CLChile 10 16 2 4 10 9 24 -15  

Leia também

Brasil vence a Grécia sem dificuldades na estreia do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Tempo real

Brasil vence a Grécia sem dificuldades na estreia do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Brasil x Chile: Ingressos, convocação e data do jogo da Seleção Brasileira no Maracanã
Seleção Brasileira

Brasil x Chile: Ingressos, convocação e data do jogo da Seleção Brasileira no Maracanã

Compartilhe

Tags