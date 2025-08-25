Convocação da Seleção Brasileira: Veja pré-lista completa enviada por Carlo Ancelotti

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao todo, 19 nomes foram previamente vazados; pré-lista conta com mais de 50 jogadores e presença não confirma convocação para os próximos jogos

Carlo Ancelotti divulga convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pela 17ª e 18ª rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (25), às 15h30 na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Entre ausências confirmadas, como as de seus ex-jogadores do Real Madrid, Vinicius Júnior e Rodrygo, a lista deve trazer uma série de novidades, uma vez que Ancelotti terá apenas mais seis jogos (três convocações) até divulgar a lista final para a Copa do Mundo.

Com o Brasil já classificado, nomes como Vinicius Júnior e Rodrygo, considerados certezas no elenco que disputará a Copa do Mundo estarão de fora para dar oportunidades a novos nomes.

Entre especulações e anseios, 19 nomes tiveram presença confirmada na pré-lista após vazamento publicado pelo ge. Veja quais são:

Jogadores confirmados na pré-lista de convocados para jogos contra Chile e Bolívia

A pré-lista conta com mais de 50 nomes, mas apenas 19 foram vazados previamente após apuração do ge, confira:

Goleiros: Gabriel Brazão (Santos) e Hugo Souza (Corinthians)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo) e Léo Ortiz (Flamengo)

Laterais: Vitinho e Alex Telles (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Alex Sandro (Flamengo)

Meio-campistas: Danilo (Botafogo), Marcos Antônio (São Paulo), Matheus Pereira (Cruzeiro) e Jean Lucas (Bahia)