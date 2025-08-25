Seleção Brasileira: De Luciano Juba a Kaio Jorge, veja possíveis novidades na convocação de Ancelotti
Treinador italiano deve efetuar uma série de testes nos últimos compromissos oficiais do Brasil antes da Copa do Mundo do próximo ano
O treinador Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira (25) a lista com os 23 jogadores convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.
Essas serão as últimas partidas do Brasil, que já está classificado, nas Eliminatórias. Depois das partidas que serão disputadas, respectivamente, nos dias 4 e 9 de setembro, o treinador italiano terá apenas mais seis jogos antes da convocação para a Copa do Mundo.
Sendo assim, a chance é grande de termos novidades na lista que, previamente, já se sabe que não contará com nomes como Vinicius Júnior e Rodrygo.
Mas, quais nomes de maior destaque que podem estar presentes na próxima convocação?
Possíveis novidades da lista de Carlo Ancelotti
Neymar
O retorno de Neymar não seria uma surpresa, afinal, o camisa 10 do Santos, e da própria Seleção, é o principal jogador brasileiro na geração "pós 2002" e esperança de muitos torcedores para ajudar na briga pelo Hexa.
Sem jogar pelo Brasil desde outubro de 2023, quando, em jogo contra o Uruguai, em Montevidéu, sofreu a grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por quase um ano.
Com a proximidade da Copa do Mundo, todo apelo em torno do seu nome e olhar positivo de Ancelotti em relação aos jogadores que atuam no futebol brasileiro, a tendência é que Neymar esteja sim entre os convocados para as próximas partidas.
Lucas Paquetá
Convocado pela última vez em novembro de 2024, ainda sob o comando de Dorival Júnior, o meia do West Ham foi absolvido das acusações de manipulação de resultados impetrada pela Federação Inglesa por supostos cartões amarelos recebidos de propósito para beneficiar apostadores.
Livre deste imbróglio, o meia, titular na Copa do Catar, deve retornar à lista de convocados.
Luciano Juba
Talvez o nome mais cobrado pela torcida em se tratando de novidades. Em alta com a camisa do Bahia, Luciano Juba é considerado o melhor lateral-esquerdo em atividade no futebol brasileiro.
Diante da carência da posição, que não tem um titular absoluto desde Alex Sandro, que voltou a ser chamado por Ancelotti, no ciclo passado, a tendência é que a posição seja uma das mais abertas visando a Copa do Mundo.
Embora não tenha tido seu nome vazado na pré-lista, Juba se destacou com um belíssimo gol contra o Santos no jogo do domingo (24) contra o Santos, partida acompanhada in loco por Ancelotti na Fonte Nova.
Kaio Jorge
Artilheiro do brasileirão com 15 gols, além de cinco assistências, Kaio Jorge é um nome tido como "indispensável" na próxima convocação.
Sem um camisa 9 estabelecido desde o fim da última Copa do Mundo, a posição talvez não seja a mais carente de opções, mas com certeza é a que mais demanda um dono fixo.
Com apenas 23 anos, o atacante vem brilhando no Cruzeiro, mas esbarra no excelente início de temporada de Richarlison, convocado por Ancelotti em junho, e nas recentes boas atuações de Matheus Cunha, que também pode atuar mais recuado.
Samuel Lino
Mais recente reforço do Flamengo, o ponta-esquerda nunca foi convocado para a Seleção Brasileira. Embora venha sendo titular, ainda não marcou gols com a camisa rubro-negra.
No entanto, com as ausências de Vinicius Júnior e Rodrygo, abre-se uma possibilidade para o jogador que está na pré-lista e enfrenta as concorrências de Luiz Henrique e Gabriel Martinelli, além de Savinho e Antony, que atuam nos dois lados do campo.
Classificação das Eliminatórias
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|28
|9
|19
|2º
|Equador
|25
|16
|7
|7
|2
|13
|5
|8
|3º
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|5
|4º
|Uruguai
|24
|16
|6
|6
|4
|19
|12
|7
|5º
|Paraguai
|24
|16
|6
|6
|4
|13
|10
|3
|6º
|Colômbia
|22
|16
|5
|7
|4
|19
|15
|4
|7º
|Venezuela
|18
|16
|4
|6
|6
|15
|19
|-4
|8º
|Bolívia
|17
|16
|5
|2
|9
|16
|32
|-16
|9º
|Peru
|12
|16
|2
|6
|8
|6
|17
|-11
|10º
|Chile
|10
|16
|2
|4
|10
|9
|24
|-15