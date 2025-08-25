Seleção Brasileira: De Luciano Juba a Kaio Jorge, veja possíveis novidades na convocação de Ancelotti

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Treinador italiano deve efetuar uma série de testes nos últimos compromissos oficiais do Brasil antes da Copa do Mundo do próximo ano

O treinador Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira (25) a lista com os 23 jogadores convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Essas serão as últimas partidas do Brasil, que já está classificado, nas Eliminatórias. Depois das partidas que serão disputadas, respectivamente, nos dias 4 e 9 de setembro, o treinador italiano terá apenas mais seis jogos antes da convocação para a Copa do Mundo.

Sendo assim, a chance é grande de termos novidades na lista que, previamente, já se sabe que não contará com nomes como Vinicius Júnior e Rodrygo.

Mas, quais nomes de maior destaque que podem estar presentes na próxima convocação?

Possíveis novidades da lista de Carlo Ancelotti

Neymar

O retorno de Neymar não seria uma surpresa, afinal, o camisa 10 do Santos, e da própria Seleção, é o principal jogador brasileiro na geração "pós 2002" e esperança de muitos torcedores para ajudar na briga pelo Hexa.

Sem jogar pelo Brasil desde outubro de 2023, quando, em jogo contra o Uruguai, em Montevidéu, sofreu a grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por quase um ano.

Com a proximidade da Copa do Mundo, todo apelo em torno do seu nome e olhar positivo de Ancelotti em relação aos jogadores que atuam no futebol brasileiro, a tendência é que Neymar esteja sim entre os convocados para as próximas partidas.

Lucas Paquetá

Convocado pela última vez em novembro de 2024, ainda sob o comando de Dorival Júnior, o meia do West Ham foi absolvido das acusações de manipulação de resultados impetrada pela Federação Inglesa por supostos cartões amarelos recebidos de propósito para beneficiar apostadores.

Livre deste imbróglio, o meia, titular na Copa do Catar, deve retornar à lista de convocados.

Luciano Juba

Talvez o nome mais cobrado pela torcida em se tratando de novidades. Em alta com a camisa do Bahia, Luciano Juba é considerado o melhor lateral-esquerdo em atividade no futebol brasileiro.

Diante da carência da posição, que não tem um titular absoluto desde Alex Sandro, que voltou a ser chamado por Ancelotti, no ciclo passado, a tendência é que a posição seja uma das mais abertas visando a Copa do Mundo.

Embora não tenha tido seu nome vazado na pré-lista, Juba se destacou com um belíssimo gol contra o Santos no jogo do domingo (24) contra o Santos, partida acompanhada in loco por Ancelotti na Fonte Nova.

Kaio Jorge

Artilheiro do brasileirão com 15 gols, além de cinco assistências, Kaio Jorge é um nome tido como "indispensável" na próxima convocação.

Sem um camisa 9 estabelecido desde o fim da última Copa do Mundo, a posição talvez não seja a mais carente de opções, mas com certeza é a que mais demanda um dono fixo.

Com apenas 23 anos, o atacante vem brilhando no Cruzeiro, mas esbarra no excelente início de temporada de Richarlison, convocado por Ancelotti em junho, e nas recentes boas atuações de Matheus Cunha, que também pode atuar mais recuado.

Samuel Lino

Mais recente reforço do Flamengo, o ponta-esquerda nunca foi convocado para a Seleção Brasileira. Embora venha sendo titular, ainda não marcou gols com a camisa rubro-negra.

No entanto, com as ausências de Vinicius Júnior e Rodrygo, abre-se uma possibilidade para o jogador que está na pré-lista e enfrenta as concorrências de Luiz Henrique e Gabriel Martinelli, além de Savinho e Antony, que atuam nos dois lados do campo.

Transmissão da convocação

A convocação terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube e você pode acompanhar na miniatura abaixo.

Miniatura será adicionada assim que o link for disponibilizado pela CBF

