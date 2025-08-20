fechar
Selecao brasileira | Notícia

Seleção Brasileira: confira os nomes confirmados na pré-lista de Carlo Ancelotti

Convocação oficial será divulgada na próxima segunda-feira (25). Amarelinha se prepara para encarar Bolívia e Chile, na reta final das Eliminatórias

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 20/08/2025 às 16:23
Carlo Ancelotti observa jogadores em treino da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti observa jogadores em treino da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira se prepara para a disputa de sua segunda Data FIFA sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.

A próxima convocação do elenco comandado pelo italiano será na segunda-feira (25). A Amarelinha se prepara para encarar Chile e Bolívia, em duelos disputados nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente.

Carlo Ancelotti já definiu os nomes que integram a pré-lista, que foi enviada à FIFA, como obrigatório, dias antes da convocação oficial.

Diversas novidades estão na lista, são os casos do goleiro Gabriel Brazão, do Santos, além do lateral-direito Paulo Henrique, que se destaca a serviço do Vasco.

A expectativa também está depositada na possível presença de Neymar. O atacante do Santos pode voltar à Seleção Brasileira após aproximadamente dois anos.

Destaque da Seleção, Vini Jr não deve estar presente na convocação oficial. O jogador do Real Madrid está suspenso para o duelo contra o Chile e pode ser poupado.

Leia Também

Confira os nomes já confirmados na pré-lista

Goleiros: Gabriel Brazão (Santos) e Hugo Souza (Corinthians);

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Alexsandro (Lille), Léo Pereira (Flamengo) e Léo Ortiz (Flamengo);

Laterais: Vitinho (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco),  Alex Telles (Botafogo), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Alex Sandro (Flamengo);

Meias: Danilo (Botafogo), Marcos Antônio (São Paulo), Matheus Pereira (Cruzeiro), Andrey Santos (Chelsea) e Jean Lucas (Bahia);

Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), João Pedro (Chelsea) e Samuel Lino (Flamengo).

