Seleção Brasileira: confira os nomes confirmados na pré-lista de Carlo Ancelotti
Convocação oficial será divulgada na próxima segunda-feira (25). Amarelinha se prepara para encarar Bolívia e Chile, na reta final das Eliminatórias
A Seleção Brasileira se prepara para a disputa de sua segunda Data FIFA sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.
A próxima convocação do elenco comandado pelo italiano será na segunda-feira (25). A Amarelinha se prepara para encarar Chile e Bolívia, em duelos disputados nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente.
Carlo Ancelotti já definiu os nomes que integram a pré-lista, que foi enviada à FIFA, como obrigatório, dias antes da convocação oficial.
Diversas novidades estão na lista, são os casos do goleiro Gabriel Brazão, do Santos, além do lateral-direito Paulo Henrique, que se destaca a serviço do Vasco.
A expectativa também está depositada na possível presença de Neymar. O atacante do Santos pode voltar à Seleção Brasileira após aproximadamente dois anos.
Destaque da Seleção, Vini Jr não deve estar presente na convocação oficial. O jogador do Real Madrid está suspenso para o duelo contra o Chile e pode ser poupado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Confira os nomes já confirmados na pré-lista
Goleiros: Gabriel Brazão (Santos) e Hugo Souza (Corinthians);
Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Alexsandro (Lille), Léo Pereira (Flamengo) e Léo Ortiz (Flamengo);
Laterais: Vitinho (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco), Alex Telles (Botafogo), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Alex Sandro (Flamengo);
Meias: Danilo (Botafogo), Marcos Antônio (São Paulo), Matheus Pereira (Cruzeiro), Andrey Santos (Chelsea) e Jean Lucas (Bahia);
Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), João Pedro (Chelsea) e Samuel Lino (Flamengo).