Seleção Brasileira: quem será o substituto de Vinícius Júnior no próximo jogo?
O camisa 7 não disputará os dois próximos compromissos da Seleção e abre espaço para que novos nomes recebam oportunidades em sua posição de origem
Camisa 7 e principal referência ofensiva da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior não estará à disposição nos dois próximos compromissos do Brasil nas Eliminatórias da Copa.
A equipe enfrenta o Chile, no dia 4 de setembro, e a Bolívia, no dia 9, em La Paz, a mais de 4 mil metros de altitude.
O atacante do Real Madrid até poderia retornar contra a Bolívia, mas a comissão técnica optou por poupá-lo nesta Data Fifa para dar oportunidade a outros jogadores da posição.
Além disso, ele cumpre suspensão automática na primeira partida por ter recebido o segundo cartão amarelo no jogo anterior.
Quem pode substituir Vinícius Júnior?
A ausência de Vini Jr abre espaço para outras opções no ataque brasileiro. Os principais candidatos são:
- Rodrygo (Real Madrid): pode atuar pela esquerda, posição de origem de Vinícius.
- Savinho (Manchester City): vem ganhando destaque na Europa e é uma alternativa de velocidade.
- Gabriel Martinelli (Arsenal): se convocado, é outro nome forte para herdar a vaga.
- Raphinha (Barcelona): existe ainda a possibilidade de jogar pela esquerda, abrindo espaço para outro atleta atuar na direita.
Próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias
- Chile x Brasil – 04/09 - Maracanã
- Bolívia x Brasil – 09/09 - Municipal Stadium El Alto