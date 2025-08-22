Neymar estará na lista? Veja últimos detalhes sobre a convocação da Seleção Brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carlo Ancelotti deve promover mudanças em relação às últimas convocações. Destaques do elenco da Amarelinha podem ficar fora da lista

Carlo Ancelotti segue concentrado nos preparativos para a próxima convocação da Seleção Brasileira. O comandante italiano promete promover mudanças na lista final.

Já classificada para a Copa do Mundo, o Brasil enfrenta Chile e Bolívia no próximo mês de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias.

Vini Jr, principal destaque da Amarelinha, será o principal nome que ficará de fora da convocação. O jogador do Real Madrid está suspenso da primeira partida e não irá atuar no confronto seguinte.

Outro jogador que também deve estar de fora é o atacante Rodrygo, colega de Vini Jr no clube espanhol. O atleta revelado pelo Santos foi comunicado da decisão por Ancelotti, que prioriza chamar atletas que ele conhece menos.

Neymar será convocado?

De acordo com informações do repórter Pedro Ivo Almeida, da ESPN, a convocação de Neymar ainda é tratada como incerta.

A presença do camisa 10 do Santos ainda é debatida. No entanto, a tendência é de que o craque do Santos não seja convocado. Porém, o martelo ainda será batido.

Novidades na lista

Uma das principais novidades esperadas na lista é o meia Marcos Antônio, do São Paulo. O jogador, que nunca foi convocado pela Seleção Brasileira, pode aparecer na convocação.

Outro atleta que pode estar de volta é o atacante Luiz Henrique, do Zenit, que havia sido deixado de fora das últimas convocações, justamente após se transferir para o clube russo.

Ancelotti entrou em contato pessoalmente com os principais nomes que ficarão de fora da convocação para explicar que pretende realizar testes nesta Data FIFA.



O italiano também reafirmou que todos seguem nos planos para a disputa da Copa do Mundo de 2026.