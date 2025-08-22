Brasil x Grécia: Resultado em tempo real pelo Mundial de Vôlei Feminino 2025
A Seleção Brasileira Feminina, comandada por Zé Roberto Guimarães, estreia no Grupo C do Mundial após ser vice-campeã da Liga das Nações
Desde às 09h30 (horário de Brasília), na manhã desta sexta-feira (22/08), o Brasil enfrenta a Grécia pelo Grupo C do Mundial de Vôlei Feminino 2025, na Tailândia. A Sérvia é a atual bicampeã.
A Seleção Brasileira também busca o título inédito da competição internacional, depois de perder essa chance na Liga das Nações (VNL) deste ano ao ser derrotada para a Itália na grande final.
Após enfrentar as gregas, a equipe José Roberto Guimarães enfrentará França e Porto Rico na primeira fase. O dois melhores times de cada grupo se garantem na próxima etapa.
De acordo com o chaveamento, as brasileiras terão que encarar China ou República Dominicana. Ambas as equipes despontam no Grupo F. Nas semifinais, poderá ter pela frente as italianas.
As 32 equipes foram divididas em oito grupos de quatro, com confrontos entre si na chave. Os confrontos de oitavas de final em diante passam a ser disputados apenas em Bangkok, capital do país.
- Grupo A: Tailândia, Suécia, Países Baixos e Egito.
- Grupo B: Itália, Cuba, Bélgica e Eslováquia.
- Grupo C: Brasil, Porto Rico, França e Grécia.
- Grupo D: Estados Unidos, Tchéquia, Argentina e Eslovênia.
- Grupo E: Türkiye, Canadá, Bulgária e Espanha.
- Grupo F: República Popular da China, República Dominicana, Colômbia e México.
- Grupo G: Polônia, Alemanha, Quênia e Vietnã.
- Grupo H: Japão, Sérvia, Ucrânia e Camarões.
Resultado Brasil x Grécia pelo Mundial de Vôlei Feminino 2025
Primeiro set:
- Brasil 25 x 16 Grécia
Matéria em atualização
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
- Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
- Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
- Líberos: Laís e Marcelle