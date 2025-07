Japão ou Polônia? Saiba quem enfrenta o Brasil na Semifinal da VNL Masculina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Garantida entre as quatro melhores do mundo, Seleção Brasileira Masculina aguarda definição do chaveamento para conhecer adversário da semifinal

Restam apenas dois jogos para o título! Nesta quarta-feira (30), o Brasil venceu a China por 3 x 1 (29-31; 25-19 e 25-16), no Gináisio Beilun, em Ningbo, na casa do adversário, e está garantido na semifinal da Liga das Nações de Vôlei (VNL) Masculina.

Campeão da VNL Masculina em apenas uma única oportunidade, em 2021, quando venceu a Polônia, na Itália, o Brasil aguarda o seu adversário.

Polônia esta que pode estar no caminho da Seleção Brasileira mais uma vez, já que o adversário do Brasil na semifinal sai do confronto entre Japão e Polônia.

O duelo entre asiáticos e europeus acontece na quinta-feira (31), às 8h da manhã, horário de Brasília. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, e também do serviço de streaming TVVB.

Do outro lado da chave, França e Eslovênia se enfrentam para definir quem enfrentará a Itália, favorita ao título e possível adversária do Brasil na decisão.

Chaveamento da fase final da VNL Masculina 2025

Quartas-de-final

Jogo 1: 30 de julho, quarta-feira - Brasil 3 x 1 China

Jogo 2: 30 de julho, quarta-feira - Itália 3 x 1 Cuba

30 de julho, quarta-feira - Jogo 3: 31 de julho, quinta-feira, às 8h da manhã - França x Eslovênia

31 de julho, quinta-feira, às 8h da manhã - França x Eslovênia Jogo 4: 31 de julho, quinta-feira, às 8h da manhã - Japão x Polônia

Semifinais

Jogo A: 2 de agosto (sábado) - Brasil x Japão ou Polônia

2 de agosto (sábado) - Brasil x Japão ou Polônia Jogo B: 2 de agosto (sábado) - Itália x França ou Eslovênia

Disputa do 3º lugar

3 de agosto (domingo) - Perdedor do Jogo A x Perdedor do Jogo B

Final

3 de agosto (domingo) - Vencedor do Jogo A x Vencedor do Jogo B

Programação das próximas fases