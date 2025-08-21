Mundial de Vôlei Feminino 2025: 5 seleções que podem derrotar o Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Brasil chega ao Mundial de Vôlei Feminino 2025 embalado pela prata na VNL e com moral para brigar pelo título com confiança da torcida.

A seleção brasileira de vôlei feminino chega ao Mundial de 2025 embalada por bons resultados recentes e com a confiança da torcida.

Após conquistar a medalha de prata na última VNL, sendo derrotada na final pela Itália por 3 sets a 1, a equipe chega ao torneio com moral e é uma das grandes favoritas ao título.

Sob o comando de José Roberto Guimarães, o Brasil apresenta um elenco equilibrado, que combina jogadoras experientes e jovens promessas. Para brigar pelo ouro, as atletas precisarão dar o máximo em cada partida da competição.

Confira cinco adversários que podem complicar a vida do Brasil no torneio:

1. Itália

A seleção italiana segue como uma das mais talentosas do cenário mundial. Atual campeã da VNL 2025, a Itália é liderada por jogadoras como Paola Egonu, referência ofensiva.

A equipe alia potência de ataque a uma defesa sólida e, mesmo com altos e baixos nos últimos anos, sempre chega como candidata ao título.

2. Polônia

A seleção polonesa de vôlei feminino promete ser uma adversária complicada para o Brasil no Mundial de 2025. Terceira colocada na VNL 2025, a equipe combina força ofensiva, bloqueio eficiente e defesa sólida.

Com jogadoras experientes e jovens promessas, a Polônia pode transformar qualquer set em um duelo equilibrado, exigindo atenção total da seleção brasileira em todas as fases do torneio.

3. Estados Unidos

As americanas são sempre adversárias duras. Com um sistema de jogo muito organizado e grande capacidade de rodízio de atletas, os EUA se destacam pela regularidade e pela força coletiva.

A equipe tem histórico de duelos equilibrados contra o Brasil e chega como uma das favoritas.

4. Turquia

A Turquia vem em ascensão e aparece como uma das seleções mais perigosas da atualidade. Campeã da Liga das Nações em 2023 e 2024, conta com estrelas como Ebrar Karakurt e Melissa Vargas, além de um sistema defensivo eficiente. É, sem dúvida, um dos maiores obstáculos para o Brasil.

5. China

Tradicional potência do vôlei, a China busca retomar seu protagonismo. Mesmo em fase de renovação, segue com atletas de qualidade, especialmente no ataque e no saque.

Na VNL 2025, a equipe foi derrotada pela Polônia nas quartas de final por 3 sets a 2.