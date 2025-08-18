Volei | Notícia
Brasil x Grécia na estreia do Mundial Feminino 2025: confira horário e onde assistir
A seleção brasileira chega para este confronto logo após conquistar a medalha de prata, ao enfrentar a Itália na grande final da competição.
Brasil e Grécia se enfrentam na sexta-feira (22), às 9h30 (de Brasília), na Tailândia, pela estreia do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei.
A seleção fará todas as suas partida da fase inicial na cidade de Chiang Mai, no norte da Tailândia, que está 12h na frente do Brasil. Os jogos serão na parte da manhã, horário de Brasília.
Onde assistir ao vivo?
- TV: SporTV2
- Streaming: VBTV
Ficha de jogo
- Data: Sexta-feira, 22 de agosto de 2025
- Horário: 9h30 (de Brasília)
- Local: Tailândia
- Competição: Campeonato Mundial Feminino de Vôlei 2025 – Estreia
Grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025
- Grupo A – Tailândia, Suécia, Países Baixos e Egito
- Grupo B – Itália, Cuba, Bélgica e Eslováquia
- Grupo C – Brasil, Porto Rico, França e Grécia
- Grupo D – Estados Unidos, Tchéquia, Argentina e Eslovênia
- Grupo E – Türkiye, Canadá, Bulgária e Espanha
- Grupo F – República Popular da China, República Dominicana, Colômbia e México
- Grupo G – Polônia, Alemanha, Quênia e Vietnã
- Grupo H – Japão, Sérvia, Ucrânia e Camarões