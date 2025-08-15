Semifinal do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21: confira datas e horários dos jogos
A Seleção Brasileira está classificada para mais uma fase da competição e segue sonhando com uma vaga na grande final do Mundial Sub-21.
As semifinais do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21 terão início neste sábado (16) com o duelo entre Brasil e Itália, em Surabaya, na Indonésia. Ao todo, quatro equipes avançaram das quartas de final para a próxima fase eliminatória.
Nas quartas, as equipes não tiveram maiores dificuldades para superar seus adversários, vencendo em sets diretos: enquanto o Brasil superou a Argentina, que estava invicta na competição, a Itália despachou a República Popular da China.
Seleções que ainda estão na competição
- Japão
- Brasil
- Itália
- Bulgária
Jogos da semifinal de final da competição
- Brasil x Itália – sábado (16), 6h (horário de Brasília)
- Bulgária x Japão – sábado (16), 9h (horário de Brasília)
Como chega a seleção brasileira?
A Seleção Brasileira terminou a fase de grupos do Grupo D na vice-liderança, com vitórias sobre Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia, e única derrota para o Japão por 3 a 1.
Nas oitavas, a equipe superou a Coreia do Sul e avançou às quartas de final, onde eliminou a Argentina, que estava invicta na competição.
Agora, na semifinal, o Brasil enfrentará a Itália, mantendo vivo o sonho de chegar à grande final do Mundial de Vôlei Feminino Sub-21.
Veja o confronto Brasil x Argentina nas quartas de final